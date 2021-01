Cientos de personas se manifiestan en Nazaret durante una visita de Netanyahu enmarcada en su campaña electoral

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este miércoles en la ciudad de Nazaret a raíz de una visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como parte de su campaña electoral.

Netanyahu ha acudido a Nazaret con la intención de recabar apoyos entre los árabes israelíes de cara a las elecciones, que se celebrarán en marzo.

Este movimiento representa un cambio de actitud en Netanyahu, cuyo partido, el Likud, ha emitido afirmaciones infundadas sobre supuestos fraudes electorales cometidos en las comunidades árabes y ha atacado repetidamente a los legisladores árabes.

Los manifestantes, por su parte, han pedido al mandatario que abandonara la ciudad, cuya población es de mayoría árabe, según ha trasladado el diario 'The Times of Israel'. La mayoría de los árabes que habitan en Israel se han opuesto a Netanyahu, aduciendo que este incita el racismo contra ellos.

Entre las críticas, la ciudadanía árabe israelí destaca leyes como la Ley del Estado-nación de 2018, que consagró a Israel como el Estado-nación del pueblo judío y degradó la condición de árabe en el territorio.

Durante su intervención en Nazaret, Netanyahu ha aludido a lo que ha llamado una "oportunidad" para una "nueva era" para las relaciones entre árabes y judíos en Israel.

"Si judíos y árabes pueden bailar juntos en las calles de Dubái, pueden bailar juntos aquí en Israel", ha dicho, reiterando que "una nueva era comienza hoy, de prosperidad, integración y seguridad". El primer ministro israelí se ha referido así a los acuerdos de normalización de las relaciones entre Israel y estados árabes como Sudán y Bahréin.

Además, ha sostenido que la famosa advertencia que hizo en 2015, cuando avisó de que los árabes estaban "votando en masa", se sacó de contexto. Su observación se consideró racista porque se desprendía que, al ejercer su derecho al voto, los árabes amenazaban la seguridad de Israel.

"Tergiversaron mis palabras", ha defendido, explicando que lo que quería decir es que estaban votando en masa por la Lista Conjunta --alianza política de cuatro partidos árabes en Israel--, pero que no estaba expresando objeciones a que votaran. "Me disculpé entonces y me disculpo hoy también", ha remachado.