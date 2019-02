Cientos de trabajadores piden mejores salarios y seguridad laboral en una manifestación en India

Publicado 02/02/2019 6:02:36 CET

NUEVA DELHI, 2 Feb. (Reuters/EP) -

Cientos de trabajadores se han reunido en la capital de India, Nueva Delhi, para exigir salarios justos, seguridad laboral y otros beneficios este viernes, cuando el Gobierno ha presentado su último presupuesto antes de las elecciones generales.

Trabajadores de la construcción, agrícolas y trabajadores sexuales se han reunido para exigir un cambio en un país donde casi el 90 por ciento de los trabajadores trabaja sin declarar en un sector sin seguridad, salarios bajos y poca o ninguna prestación.

"No tengo ningún día libre, incluso si los niños o yo nos enfermamos, de lo contrario, mis empleadores amenazan con recortar mi salario para ese mes" ha señalado Sunila, una trabajadora doméstica a Reuters. "No hay respeto, no hay seguridad para nosotros. Somos casi invisibles, pero hemos venido aquí para cambiar eso", ha añadido Sunila, que tiene un salario de 5.000 rupias (alrededor de 61 euros) al mes.

La protesta se ha producido después de que una encuesta del Gobierno mostrara que la tasa de desempleo en India aumentó a su nivel más alto en al menos 45 años entre 2017 y 2018.

El Estatuto de los Trabajadores ha recalcado que al menos 1.500 personas se han presentado a la protesta, donde muchos también han afirmado que han perdido sus hogares en demoliciones de barrios marginales, entre otras cosas.

Otros manifestantes protestaron por las largas horas de trabajo, la mala remuneración y la falta de prestaciones médicas o las disposiciones sobre maternidad.

El Gobierno, que asumió el cargo en 2014 con la promesa de proporcionar empleos para la creciente población joven, ha anunciado que elevará los presupuestos para los agricultores además de un programa de empleos rurales, antes de las elecciones generales previstas para mayo.

El ejecutivo también ha anunciado un plan de pensiones para los trabajadores no declarados que ganan menos de 15.000 rupias al mes y que proporcionaría una pensión mensual de 3.000 rupias, con una aportación de 100 rupias, para los trabajadores de más de 60 años.

Chandan Kumar, del Estatuto de los Trabajadores, ha afirmado que los esquemas basados en contribuciones deberían tratarse como complementos y "no deberían formar el núcleo del programa de seguridad social".

Desde que llegó al poder en 2014, el Gobierno del primer ministro de India, Narendra Modi, ha anunciado planes para programas de seguridad social para trabajadores. Sin embargo, los expertos en derechos laborales afirman que las autoridades deberían mejorar primero la implementación de las leyes existentes para los trabajadores no declarados.