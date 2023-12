Cinco formas en que el sector humanitario puede desafiar el sistema para salvar vidas

MADRID, 24 Dic. (Por Micah Branaman, director técnico de comunicaciones de la respuesta al hambre global de World Vision) -

Todavía recuerdo dónde estaba cuando mi teléfono empezó a sonar con incesantes alertas de noticias, una tras otra, sobre el conflicto en Ucrania. Mis colegas y yo observamos con inquietud las implicaciones para Ucrania, sus ciudadanos, el personal de World Vision que vive y trabaja en la región, así como para todas las personas en todo el mundo.

Cuando comenzó la crisis, el personal de World Vision estaba en los puntos fronterizos proporcionando alimentos y artículos no alimentarios a quienes huían de la violencia. Desde entonces, se han establecido respuestas de emergencia en la propia Ucrania, así como en los países vecinos de Rumania, Moldavia y Georgia, y se han establecido nuevas oficinas en los países para garantizar una presencia continua.

Si bien la vida sigue siendo incierta y desafiante para la infancia, desde que comenzó la guerra ha habido algunos aspectos positivos. El sector humanitario, los gobiernos internacionales y los donantes dieron un paso adelante en bloque, y el plan de respuesta humanitaria de 2022 a la crisis de Ucrania recibió el 71% de la financiación necesaria.

Se podría pensar que eso no es gran cosa; sin embargo, cuando se analizan otros países y crisis, solo el 50% de la financiación del plan de respuesta se recibió en promedio durante el mismo período, y algunos países cuyas poblaciones luchan persistentemente contra el hambre recibieron lamentablemente menos (es decir, Afganistán 20%, Guatemala 31%, Myanmar 35%). Además, muchas comunidades, gobiernos locales y empresas privadas, y organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, e incluso otros refugiados, han echado una mano.

Y, sin embargo, ¿por qué no podemos abordar lo que se ha convertido en una crisis mundial de hambre con el mismo nivel de urgencia, prioridad y solidaridad? Mientras nos enfrentamos a la mayor crisis de hambre de la historia moderna, el año 2023 ha sido aún más difícil para decenas de millones de personas en todo el mundo. No podemos subestimar la importancia de esta crisis, es el mayor desafío humanitario del mundo al que nos hemos enfrentado colectivamente en los últimos tiempos.

Sin embargo, esto se debe sólo en parte a la crisis de Ucrania. Las cuatro 'c' (conflicto, cambio climático, impactos indirectos de la COVID-19 y aumento vertiginoso de los costos de los alimentos, el combustible y los fertilizantes) ya estaban vigentes y continúan empujando a más personas que nunca a la pobreza.

Las necesidades humanitarias, que ya alcanzan niveles récord, se han duplicado en tan solo los últimos cuatro años hasta llegar a donde nos encontramos ahora.

Hoy en día, 1 de cada 23 personas necesita asistencia humanitaria sólo para sobrevivir; la mitad de los cuales (170 millones) son niños y niñas. Y el sistema humanitario no es infalible; podemos ver que lo están llevando al límite para encontrar soluciones a estas crecientes demandas; aunque la financiación ha aumentado, no logra seguir el ritmo de las necesidades emergentes. Además, los costos crecientes significan que la financiación no llega tan lejos como antes. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está gastando un 44% más para comprar la misma cantidad de alimentos cada mes que antes de la pandemia.

Además, la atención mundial está disminuyendo. Entonces, ¿qué podemos y

debemos hacer como trabajadores humanitarios para abordar la crisis mundial

del hambre?

Gastar el dinero con prontitud y prudencia aprovechado al máximo los recursos para satisfacer las necesidades urgentes. Esto ayudará a aumentar la credibilidad de la evaluación y demostrará la necesidad de un apoyo continuo; participar colectivamente, necesitamos que todo el mundo intervenga para salvar vidas y el futuro de los niños; lograr que se promulguen políticas relevantes y se implementen redes de seguridad; incorporar otras voces influyentes, como líderes religiosos, que puedan compartir mensajes sobre cuestiones que afectan a sus comunidades y anticipar las necesidades de las comunidades y ajustar las acciones en consecuencia.

El hambre es una crisis prolongada y, a menudo, cíclica, por lo tanto, no podemos seguir declarando "respuestas humanitarias sostenidas" interminables.

Debemos considerar cómo incorporar soluciones duraderas e intervenciones de fomento de la resiliencia, así como actividades que mitiguen sus impactos indirectos en los esfuerzos de recuperación, además de garantizar la supervivencia inmediata de las personas.