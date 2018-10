Colombia.- Piedad Córdoba asegura que el proceso de liberación de los secuestrados sigue adelante

Actualizado 26/12/2009 19:04:44 CET

BOGOTÁ, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora colombiana Piedad Córdoba anunció que se sigue trabajando en el proceso de liberación de secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dijo que se siguen buscando las condiciones que permitan adelantar el operativo humanitario, según recoge Caracol Radio.

Córdoba explicó que aún no están dadas todas las garantías y que se espera en próximos días cumplir con todos los procedimientos que permitan la liberación cabo Pablo Emilio Moncayo, el soldado Josué Daniel Calvo y los restos del mayor Julián Ernesto Guevara.

Los operativos militares desarrollados en el sur del país a raíz del asesinato del gobernador de Caquetá no son obstáculo para las gestiones de entrega de secuestrados, según Córdoba. "No se le puede decir al Gobierno que no siga haciendo nada, porque es su obligación. Están contra las FARC y las FARC están contra el Gobierno, es una guerra, sin embargo, eso no es obstáculo para la liberación, pues cuando se den las condiciones, que hasta el momento no están, y que yo creo que no se demoren, se le solicita al gobierno que pare los operativos", manifestó.

Córdoba advirtió que por el momento no se ha escogido el país que apoyará el proceso de liberación y desmintió que vaya a ser Brasil. "No debemos ponernos en un estado pesimista, hay que seguir trabajando en la búsqueda de salidas políticas al conflicto, que faciliten la liberación de secuestrados", explicó.