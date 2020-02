La Comisión Conjunta del acuerdo nuclear con Irán se reunirá en Viena a finales de mes

Publicado 10/02/2020 21:04:05 CET

BRUSELAS, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reunión de la Comisión Conjunta del acuerdo nuclear con Irán se celebrará finalmente en Viena a finales de febrero, en la que será la primera vez en que se encuentren los representantes de las potencias firmantes del pacto nuclear desde que Francia, Alemania y Reino Unido decidieran activar el mecanismo de resolución de disputas por el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

Fuentes europeas señalan que aunque quedan por cerrar los detalles del encuentro, esté será en la capital austriaca, que alberga la sede de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en la última semana de febrero y siempre que se pueda gestionar la llegada de todos los actores en medio de la crisis del coronavirus. En este encuentro habrá representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, China, Rusia e Irán, además de la UE que ejerce de mediador entre las partes.

De la reunión no cabe esperar grandes estridencias, sino generar el clima de diálogo que permita que Irán siga vinculado al acuerdo, según explican estas fuentes. "No esperamos otra cosa que no sea seguir discutiendo sobre el acuerdo, nada específico, es un proceso en marcha, muy confidencial y ninguna parte va a desvelar mucho porque todos saben que es la mejor opción para mantener vivo el acuerdo", apuntan sobre el encuentro de finales de mes.

VERIFICACIÓN DE LA AGENCIA DE LA ENERGÍA ATÓMICA

A dicho encuentro de la Comisión Conjunta se llegará con el último informe técnico de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), que verifica el acuerdo con Teherán, algo que en las instituciones comunitarias creen que "puede tener influencia en la atmósfera de la reunión", aunque no esperan que el análisis sea "rompedor".

"No dirá que Irán está en el incumplimiento total, ni que ha aumentado el compromiso", han señalado las fuentes. Bruselas viene destacando que la agencia sigue evaluando el cumplimiento del acuerdo en el terreno y sigue teniendo acceso a las instalaciones, por lo que es difícil que diga que se incumple flagrantemente el pacto porque precisamente una de las condiciones del pacto es que la AIEA acceda a las instalaciones iraníes.

En Bruselas ponen en valor que esta reunión se trata de la "culminación" de los contactos bilaterales que ha habido y subrayan que es un ejercicio diplomático "delicado" ante una situación en la que "una palabra puede destruir" el acuerdo. Por ello, es probable que tras la reunión de la Comisión Conjunta se eviten valoraciones en la que "alguien se pueda sentir como perdedor", señalan en referencia a Rusia, China e Irán.

En términos generales, la gran diferencia para Teherán sería que volviera al acuerdo Estados Unidos, que decidió salirse en 2018, pero desde la UE se ve imposible este movimiento mientras Donald Trump siga en la Casa Blanca. Con todo, consideran que la reunión de Viena es una de las pocas ocasiones en las que se pueden sentar entorno a una mesa a socios europeos con China, Rusia e Irán, por lo que el encuentro es "políticamente muy importante".

Tras la activación del mecanismo de resolución de disputas, la UE pondrá sobre la mesa sugerencias para mantener el acuerdo nuclear ante los intereses contradictorios existentes entre los distintos actores.

Si tras varias rondas de contactos no se llega a ningún acuerdo cabría la posibilidad de llevar el pacto ante el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que supondría de facto su defunción ante la posición enrocada de Washington. Hasta ahora todos los esfuerzos del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, han ido encaminados a evitar ese escenario extendiendo los plazos para las reuniones.