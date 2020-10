Condé promete unas elecciones "transparentes" en medio de la polémica por su candidatura a un tercer mandato en Guinea

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha prometido que las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de octubre serán "libres, sinceras, transparentes e inclusivas", en medio del clima de tensión en el país por su candidatura a un tercer mandato.

Condé ha resaltado en un discurso a la nación con motivo del aniversario de la independencia de Guinea que "todos los actores que deseen participar en el escrutinio podrán hacerlo, sin obstáculos" y ha agregado que "la democracia política guineana no conoce exclusiones".

Así, ha subrayado que en el país no han presos políticos ni "exiliados por sus opiniones". "El mérito es de todos nosotros, ya que desde 2010, pese a los muchos sobresaltos políticos y sociales inherentes a la construcción de un modelo democrático, Guinea se mantiene en el camino democrático".

"Deseo que esta elección, supervisada por una comisión electoral independiente compuesta por una base paritaria entre la mayoría presidencial y la oposición, sea la prueba de la expresión de la vitalidad del debate democrático en el país para revisitar juntos los éxitos de este decenio en los planos político, económico y social", ha manifestado.

Así, ha resaltado que "este es el lugar de comparar los proyectos de sociedad defendidos por cada uno para que el pueblo pueda expresar su elección con total libertad, lejos del espectro de la división y la violencia política, siempre negativo para el Estado de Derecho".

"Pido a todos que vigilen que los intereses generales primen sobre los intereses personales o comunitarios. La democracia está más que nunca en el corazón de nuestro proyecto de sociedad", ha dicho Condé, quien ha defendido haber "rejuvenecido y feminizado la administración".

Por último, el presidente guineano ha apuntado que el Ejército del país "es una institución moderna y republicana, garante de los avances democráticos". "Este conjunto de reformas, que ha puesto la unidad nacional y ciudadana en el centro de la vida política, ha pedido convertir esta última en un espacio de fraternidad y solidaridad activa", ha remachado.

Condé ha mantenido encuentros durante la jornada con delegaciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana (UA) y Naciones Unidas, en medio de las críticas del opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) contra el primer organismo, con el que también se ha reunido.

"Hemos entendido que la CEDEAO es la CEDEAO del sindicato de jefes de Estado", ha indicado Faya Millimouno, del movimiento opositor, en declaraciones recogidas por el portal de noticias Guinée News. "Lamentamos que la CEDEAO considere la crisis guineana como un problema electoral", ha agregado el coordinador nacional del FNDC, Abdouramane Sano.

"El FNDC ha dicho claramente que no participa en el proceso electoral, así que no está preocupado por estas elecciones, incluso si no protesta sobre su legalidad", ha argumentado. "Estas elecciones constituyen un medio para blanquear un golpe de Estado constitucional", ha denunciado.

Por ello, ha criticado que "si la CEDEAO, que encabeza esta misión, consiente a ayudar al blanqueamiento de un golpe de Estado, que nos digan cuál es la diferencia entre un golpe de Estado militar y un golpe de Estado civil". Por último, ha recalcado que el FNDC "continúa el combate del pueblo hasta la victoria final".

AUMENTO DE LAS TENSIONES

Las tensiones han ido al alza en el país por la decisión de Condé a presentarse a un tercer mandato, reflejo de lo cual fueron las protestas convocadas por el grupo opositor el 29 de septiembre contra el presidente, que se saldaron con diversos incidentes, incluido un ataque a pedradas contra el convoy del primer ministro, Ibrahima Kassory Fofana.

El Gobierno denunció la "violencia extrema" del ataque contra el convoy de Fofana, quien es además director de la campaña de Condé, en la localidad de Labé, y dijo que los responsables "estaban visiblemente preparados para esta misión".

En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha trasladado el compromiso de Washington "con el proceso democrático, la transparencia y la rendición de cuentas", al tiempo que ha felicitado a Guinea por el 62º aniversario de su independencia.

"Esperamos trabajar con el pueblo, el Gobierno, los grupos opositores y la sociedad civil de Guinea en apoyo a un proceso electoral libre, justo, transparente y pacífico", ha indicado a través de un comunicado publicado por el Departamento en su página web.

"Estados Unidos sigue estando al lado de Guinea para promover la buena gobernanza, el desarrollo económico, la paz y seguridad regional y unas instituciones sanitarias más fuertes", ha puntualizado Pompeo.

El presidente guineano, de 82 años, aceptó el 31 de agosto su designación como candidato de su partido, la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel), a los comicios, semanas después de "tomar nota" de la nominación de su formación y ante las denuncias de la oposición.

Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté, y reeditó mandato en 2015. Para poder optar a un tercer mandato, se ha procedido a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum el pasado marzo en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.