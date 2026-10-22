Condenado a siete años de cárcel el expresidente del Tribunal Constitucional de Guinea con Alpha Condé

Archivo - Bandera de Guinea - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Guinea ha condenado a siete años de cárcel a Mohamed Lamine Bangoura, expresidente del Tribunal Constitucional, por varios delitos relacionados con el desvío de 20 millones de francos guineanos que originalmente estaban destinados a la insitución que dirigía.

El Tribunal de Represión de Delitos Económicos y Financieros (CRIEF, por sus siglas en francés) ha condenado asimismo a Bangoura a abonar una multa de 2.000 millones de francos guineanos (alrededor de 200.700 euros) al considerarlo culpable de los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.

El magistrado, detenido desde diciembre de 2022, queda además inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años, mientras sus bienes en Guinea y Senegal serán confiscados, según ha ordenado el alto tribunal creado por las autoridades establecidas tras el golpe de Estado de 2021.

El CRIEF ha rebajado la condena que pedía para Bangoura --nombrado por durante el mandato de Alpha Condé, entre 2010 y 2021-- la Fiscalía: diez años de cárcel, un pago de 50.000 millones de francos guineanos (más de cinco millones de euros), además de la confiscación de sus propiedades, informan la emisora RFI y el portal de noticias Média Guinée.

Por otra parte, el tribunal ha condenado en rebeldía a Amadou Diallo, quien fuera 'número dos' de Bangour en el Constitucional, y a Sidiki Sylla, exdirector administrativo de la corte, a diez de cárcel y una multa de 5.000 millones de francos guineanos (más de 500.000 euros).

Los tres hombres deberán pagar además al Estado 41.000 millones (más de cuatro millones de euros) en concepto de indemnización.

Guinea fue escenario de un golpe de Estado por parte de Mamady Doumbouya, hoy presidente del país, tras meses de crisis política en el país por la decisión de Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020, en las que el resto de candidatos denunciaron fraude.