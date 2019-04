El Congreso de Honduras suspende la sesión para ratificar las reformas en educación y sanidad tras las protestas

Publicado 30/04/2019 6:32:08 CET

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Nacional de Honduras ha suspendido este lunes la sesión que se iba a celebrar para ratificar la ley para reestructurar el sistema de educación y sanidad, tras la jornada de protestas en Tegucigalpa, la capital del país.

"La sesión ordinaria de diputados convocada para el día de hoy lunes 29 de abril se suspende en vista de los actos vandálicos protagonizados por un sector de la población en el centro de Tegucigalpa, como una medida para salvaguardar la vida y los bienes de las personas que trabajan en diferentes centros comerciales de la zona", ha indicado el Congreso a través de su cuenta en la red social Twitter.

El Congreso ha llamado a los diputados a permanecer en la capital para que se celebre esta semana la sesión prevista para hoy y ha llamado a los profesores y médicos a que "no caigan en la trampa de un sector político que en base a engaños los lleva a las calles a protestar de manera violenta".

Varios edificios han sido parcialmente incendiados en Tegucigalpa durante una jornada en la que miles de personas han protestado contra la supuesta pretensión del Gobierno de privatizar los servicios de salud y educación pública, según la agencia de noticias Reuters.

El Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, niega que con la legislación pretenda privatizar la educación y la salud o impulsar despidos masivos de maestros y médicos.

Según el Congreso, la legislación "no tiene en ninguno de los 6 artículos disposiciones para despedir personal o privatizar esos servicios, todo lo contrario, más bien busca fortalecer ambos sistemas con mejoramiento de instalaciones, equipamiento, capacitación de personal e incluso hasta nivelación de salarios".

"Los que salen a protestar no han entendido o no quieren entender la ley", ha indicado este lunes el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. "No hay nada que diga que habrá despidos", ha aseverado.