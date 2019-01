El Constitucional de Guatemala paraliza la expulsión de la misión anticorrupción de la ONU

Publicado 09/01/2019 13:30:15 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha dejado "en suspenso" la orden del Gobierno de Jimmy Morales de concluir de forma anticipada el mandato a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), después de que la ONU advirtiese de que la misión tiene permisos al menos hasta septiembre.

Morales notificó el lunes a la organización internacional el fin del mandato de la CICIG, lo que abrió un breve plazo que expiraba el martes por la tarde. Ante este ultimátum, la comisión había activado un plan de contingencia y seguridad para proteger a su personal.

La Corte de Constitucionalidad, sin embargo, ha concedido este miércoles una medida de amparo que deja "en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala", según informa el diario 'Prensa Libre'. El tribunal ordena notificar a los principales líderes políticos y judiciales, entre ellos el presidente, para que cumplan el citado fallo.

Entre quienes se habían expresado en contra de la finalización anticipada del mandato de la CICIG figura el secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha insistido en que la misión seguirá trabajando al menos hasta septiembre. Asimismo, ha pedido al Gobierno guatemalteco que respete los compromisos firmados.

También se ha sumado a las voces críticas la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, preocupada por "el futuro de los esfuerzos anticorrupción" en el país centroamericano. "El Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son claves para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región", ha advertido la legación en un comunicado.

Desde su llegada al poder en enero de 2016, Morales no ha ocultado su malestar con la CICIG, a la que ha acusado de excederse en sus responsabilidades. No obstante, ha alegado que su postura no tiene nada que ver con las acusaciones vertidas contra él tanto por la Comisión como por la Fiscalía guatemalteca en los últimos años.