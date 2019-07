Conte niega que el Gobierno de Italia se haya visto influido "de forma indebida" por Rusia

Publicado 24/07/2019 21:20:49 CET

Giuseppe Conte Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA / DPA

ROMA, 24 Jul. (DPA/EP) -

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha negado este miércoles que su Gobierno se haya visto influido "de forma indebida" por Rusia a través de contactos con el partido ultraderechista Liga, liderado por el ministro del Interior, Matteo Salvini.

Conte ha comparecido ante el Senado para responder a las informaciones publicadas en los medios sobre la supuesta entrega de fondos a dicho partido por parte de Rusia, algo que fue rechazado por Salvini.

El portal de noticias Buzzfeed ha asegurado tener pruebas de un encuentro en el que Gianluca Savoini, asesor de Salvini, discute con varios ciudadanos rusos un acuerdo de financiación ilegal para la Liga.

Según Buzzfeed, el acuerdo fue discutido el 18 de octubre de 2018 en un hotel de Moscú, en el marco de una visita de Salvini a la capital del país euroasiático.

El supuesto acuerdo habría permitido a la Liga recibir un cuatro por ciento del recorte de la venta de combustible de una empresa energética rusa a la italiana ENI, lo que habrían supuesto "decenas de millones de dólares" para el partido.

Conte ha destacado ante el Senado que "la posición (del Gobierno sobre Rusia) ha sido coherente, razonable y nunca se ha visto condicionada de forma indebida por factores de alteración que podrían haber derivado en un desvío de los intereses nacionales".

En referencia a Salvini --al que no se ha referido por su nombre--, ha dicho "no haber recibido ninguna (nueva) información sobre el ministro relevante". "No hay elementos en este momento que pongan en peligro la confianza que tengo en todos los miembros del Gobierno", ha zanjado.

Salvini se ha distanciado de Savoini y ha asegurado durante la jornada en un vídeo publicado en la red social Facebook que su partido "nunca pidió, recibió, obtuvo o tocó dinero de nadie del mundo".

Por otra parte, el ministro del Interior y vice primer ministro ha manifestado que ve "buenos signos" sobre los avances del Gobierno italiano. "Siempre he dicho que, si el Gobierno hace cosas, el Gobierno avanzará", ha argumentado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.