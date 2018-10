Un controlador aéreo muere en Indonesia al negarse a evacuar por el tsunami hasta que hubiera despegado el último vuelo

Actualizado 01/10/2018 14:02:26 CET

MADRID, 1 Oct. (EDIZIONES) -

Un controlador aéreo ha muerto como resultado del terremoto y posterior tsunami en Indonesia al negarse a abandonar la torre de control hasta que el último vuelo hubiese despegado, según ha relatado Air Navigation Indonesia en Twitter.

Anthonius Gunawan Agung se ha convertido en una de las 1.203 víctimas contabilizadas hasta el momento tras la tragedia que golpeó el pasado viernes la isla indonesia de Célebes. El controlador aéreo no quiso evacuar hasta que el último avión hubiese abandonado el aeropuerto Mutiara SIS Al-Jufrie.

El joven de 21 años se mantuvo en su puesto hasta el despegue del vuelo 6231, a pesar de que la propia aerolínea Batik Air hubiera dado autorización a los empleados para evacuar.

Los temblores alcanzaron una magnitud de 7,5 en la escala de Richter poco después, así que Agung se vio obligado a lanzarse al vacío desde lo alto de la torre de cuatro pisos. Estas son algunas imágenes de cómo ha quedado el lugar:

Here is the pict show the runway conditions at Mutiara Sis Al-Jufrie Airport (PLW) currently after Earthquakes and Tsunami crashing Palu City, Indonesia @flightradar24 @flightaware @airlivenet @AirportWebcams pic.twitter.com/B65S01SmrE