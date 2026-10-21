Corea del Norte, sobre posibles daños a su personal ante el aumento de la tensión en la frontera: "No habrá compasión"

Archivo - Varios vehículos militares atraviesan un puente en la ciudad de Paju, cerca de la frontera 'de facto' que separa las dos Coreas. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea de Norte han alertado este miércoles de que "no habrá compasión" con Corea del Sur en caso de que su "seguridad territorial" o su "personal" desplegado en la frontera sufra algún daño, unas declaraciones que llegan en pleno aumento de la tensión entre las partes.

Kim Yo Jong, alto cargo del Partido del Trabajo de Corea y hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha indicado en un comunicado que "no habrá piedad alguna para los gánsters armados y faltos de razón", según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Así se ha pronunciado tras inspeccionar la frontera junto a altos cargos del Ejército, una zona que ha asegurado que se encuentra "bloqueada" tras ser "transformada en una fortaleza". "Esto muestra que estamos garantizando la seguridad de Corea del Norte de cara al futuro", ha expresado.

"Nuestro Ejército está poniendo en marcha medidas de vital importancia frente a las continuadas amenazas del enemigo; pronto empezará una nueva historia de paz. Si la frontera se fortifica, el peligro a un conflicto militar en esta zona quedará completamente eliminado, sin lugar a dudas", ha sostenido.

Además, ha afirmado que las "unidades tácticas" de las fuerzas norcoreanas se están reposicionando para volver a colocar los altavoces en la frontera para la difusión de propaganda. "Estarán operativos en toda esa zona", ha apuntado, al tiempo que ha reivindicado esta medida como "justa" y "necesaria".

"Estamos preparados para cualquier imprevisto, manteniendo una gran contención", ha asegurado, no sin antes criticar duramente el uso de este tipo de altavoces por parte de Corea del Sur y la realización de disparos en varios puntos de la frontera. "Supongamos que, ante una situación como la de hoy, respondiéramos al fuego enemigo a modo de advertencia. La situación a lo largo de la frontera escalaría hasta alcanzar una fase de una gravedad inimaginable", ha lamentado.

La tensión entre las partes ha vuelto a aumentar recientemente a raíz de la explosión de varias minas el pasado mes de septiembre en la Zona Desmilitarizada, donde tres militares surcoreanos resultaron heridos. Seúl ha acusado reiteradamente a Pyongyang de estar detrás de las explosiones --causadas por minas antipersona--, si bien Corea del Norte sigue negando cualquier implicación.

El Gobierno surcoreano ha acusado a las autoridades norcoreanas de tratar de "agravar" la situación e intentar culpar a Seúl del aumento de las tensiones, habida cuenta de los intentos de acercamiento puestos en marcha desde que el presidente, Lee Jae Myung, llegó al cargo.

Así, ha defendido en todo momento que los disparos de advertencia realizados son "legítimos y defensivos", destinados a "impedir que las tropas norcoreanas violen la línea de demarcación militar y repeler a aquellos soldados que la crucen".