Corea del Sur permitirá por primera vez la prestación social para evitar la 'mili'

Publicado 28/06/2018 13:09:49 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur cambiarán sus estrictas normativas relativas al servicio militar obligatorio que deben cubrir durante dos años todos los ciudadanos varones para permitir, por primera vez, una prestación social sustitutoria, en pleno debate por el futuro del futbolista Son Heung Min, jugador de la selección que está llamado a filas.

El Tribunal Constitucional ha determinado este jueves que la ley que castiga con hasta tres años la objeción de conciencia no incumple la Constitución, en la tercera sentencia que adopta sobre este mismo tema. Sin embargo, ha cuestionado la legalidad de que no existan medidas alternativas para quienes no quieran hacer el servicio militar, informa la agencia Yonhap.

Desde la década de los 50, cuando estalló la guerra contra Corea del Norte, unas 19.000 personas han sido detenidas y han cumplido una pena de cárcel --en su mayoría de año y medio-- por no cumplir con la llamada a filas, pero hasta ahora la Justicia no había considerado necesario abrir la puerta a la prestación social por entender que la situación de seguridad del país trasciende la libertad de conciencia individual.

El caso del futbolista Son, en pleno Mundial, ha añadido un nuevo matiz al debate que se ha mantenido durante décadas en Corea del Sur, pero el Ministerio de Defensa ha insistido en que, como cualquier ciudadano, el jugador de la selección también debe realizar el servicio militar.

El Ministerio, no obstante, está dispuesto ahora a "revisar alternativas" a la actual normativa, si bien ha advertido en un comunicado de que no permitirá que se aprovechen de ellas "los hombres que quieren evitar servir en el Ejército", según la agencia Reuters. Queda por aclarar quiénes y en qué condiciones podrían beneficiarse del cambio.