La corresponsal de la BBC se declara "devastada" tras su expulsión de Rusia

La corresponsal de la BBC en Rusia Sarah Rainsford se ha declarado "devastada" tras conocer su expulsión permanente del país a fin de mes en respuesta, según las autoridades rusas, a las dificultades que han tenido los periodistas rusos para obtener o extender visados de Reino Unido.

"Me están expulsando y me han dicho que no puedo volver nunca", ha declarado Rainsford al programa BBC Radio 4 Today. La reportera, qiue viajó por primera vez al país como estudiante en la década de 1990, ha pasado allí una tercera parte de su vida.

"Para ser honesto, personalmente es devastador, pero también impactante. Rusia nunca ha sido un destino para mí, no es un lugar cualquiera, es un país al que he dedicado una gran parte de mi vida a tratar de entender", ha explicado.

La BBC ha denunciado la decisión de las autoridades rusas de no extender su visado como "un asalto directo a la libertad de prensa".

Rainsford también ha indicado que la decisión estaba relacionada con las sanciones impuestas por Reino Unido a ciudadanos rusos por corrupción y violaciones de los Derechos Humanos en Chechenia.

Sin embargo, también ha asegurado que su expulsión es una señal de que las autoridades del país cada vez ponen más trabas a la libertad de expresión.

"He visto señales claras a los medios rusos, ha habido problemas realmente serios en los últimos días y semanas para los periodistas independientes rusos pero, hasta ahora, la prensa extranjera, habíamos quedado excluidos, o de alguna manera protegidos de todo eso. Creo que esto es una clara señal de que las cosas han cambiado", ha lamentado.

Rainsford, una de las dos corresponsales de la BBC en Moscú, deberá abandonar Rusia antes de que acabe el mes, lo que supone 'de facto' la primera expulsión de un periodista británico en una década. Recientemente, había preguntado al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sí seguía siendo el líder legítimo de su país.