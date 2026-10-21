Costa avisa: La UE no debe contentarse con reaccionar, necesita "fuerza, recursos y unidad" para decidir su futuro

El presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA

BRUSELAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha avisado este miércoles de que la Unión Europea "no debe contentarse con reaccionar" a las crisis, sino que necesita contar con la "fuerza, recursos y unidad" necesarios para poder decidir sobre su futuro; días después de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que evidenció las divisiones entre las capitales en asuntos clave como la ambición del próximo presupuesto común para siete años o la gestión migratoria ante crisis como la de Ceuta.

"El Consejo Europeo ha fijado el objetivo, ahora debemos continuar nuestros esfuerzos y lograr resultados (...). Europa no debe contentarse con reaccionar a los acontecimientos, Europa debe tener la fuerza, los recursos y la unidad necesaria para dar forma a su futuro", ha defendido en un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre los resultados de la cumbre que la semana pasada reunió a los líderes de los 27 en Bruselas.

De este modo, Costa ha repasado prioridades clave tratadas por los líderes --en referencia a fortalecer la competitividad, lograr un acuerdo sobre las cuentas del bloque para el periodo 2028-2037 y la gestión migratoria-- en la que el presidente del Consejo ha asegurado que se lograron importantes "progresos" en las conversaciones de la cumbre, pese a que las posiciones de los 27 al término seguían alejadas.

"Estas cuatro prioridades están estrechamente vinculadas", ha apuntado, para insistir en que la competitividad dará a Europa "poder económico", mientras que un Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) "flexible y dotado de recursos suficientes" dará "capacidad de actuación" al bloque.

Del mismo modo, ha continuado, la Unión debe mantener también su apoyo a Ucrania porque es también una forma de proteger la seguridad y los principios y valores europeos, mientras que lograr "soluciones comunes europeas" en materia migratoria "demuestra el valor de la acción colectiva".

Así las cosas, además de confirmar que prevé convocar una nueva cumbre informal dedicada a la competitividad en febrero del próximo año, Costa ha puesto en valor que las negociaciones para el próximo ejercicio presupuestario común entra en una "fase decisiva" y ha reiterado la voluntad de los líderes de lograr un acuerdo "de aquí a finales de este año".

En este sentido, el ex primer ministro socialista ha considerado que los contactos entre líderes han permitido "progresar", si bien ha advertido de que el próximo MFF "no es una simple cuestión de cifras, sino que es esencialmente una elección política sobre la Europa que queremos construir juntos y nuestra capacidad de reaccionar".

Por eso, ha argumentado, el próximo presupuesto común debe ser "ambicioso" para estar a la altura de la ambición y responsabilidad marcada por los 27, manteniendo las contribuciones nacionales en un "nivel razonable", por lo que, ahora que Costa toma las riendas de las negociaciones, el trabajo se centrará en explorar las propuestas que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo pusieron sobre la mesa en materia de recursos propios.