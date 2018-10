Costa Rica.- Berrocal dimite para no desvelar en la Asamblea las supuestas conexiones de las FARC con políticos del país

Actualizado 31/03/2008 6:01:49 CET

El ministro de Seguridad Pública costarricense, Fernando Berrocal, abandonará su cargo hoy a partir de las 12 de la noche, para impedir su comparecencia ante la Asamblea Legislativa en la que haría referencia a las supuestas conexiones de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con sectores políticos del país, según publicó 'La Nación'.

"Lo que quiero aclarar es que yo no he renunciado ni el presidente me pidió la renuncia. Tras analizar la situación, llegamos al acuerdo de que el tema no tiene que ser politizado y que la única forma de no comparecer (ante la Asamblea) es no ser un ministro", explicó Berrocal. "Creo que es lo mejor. Entiendo que hay razones de Estado", añadió.

El ministro dijo que la información del caso quedará en poder de las autoridades de Gobierno y señaló que pese a la medida "no se está tapando nada".

Todo comenzó cuando Berrocal aseguró que -tras la inspección a los ordenadores incautados al guerrillero Raúl Reyes (abatido en Ecuador)- el país se enteraría de "políticos que han perdido la razón".