Cristina Fernández denuncia el "inútil sacrificio" de las políticas económicas de Milei para Argentina

Milei responde que "la gente se caga de hambre" debido al modelo económico kirchnerista



MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta argentina ha reaparecido este sábado en un acto político en Quilmes en el que ha criticado duramente las políticas económicas ultraliberales del presidente Javier Milei y ha reprochado este "inútil sacrificio" al que somete a Argentina.

"Escuché a Javier Milei en una cadena nacional y me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina", sobre su "experimento anarco-capitalista", pero "el sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo es inútil", ha argumentó.

Fernández cuestionó así el ajuste fiscal, las propuestas de privatización de las empresas públicas y la extranjerización de los recursos planteados por el programa "anarcocapitalista", como lo define el propio Milei, o "anarcocolonialista", según la exmandataria. "Patria sí, colonia no", respondieron desde el público.

Igualmente cargó contra las privatizaciones, la reforma laboral y reducciones impositivas propuestas en la última ley de bases. Si las privatizaciones no funcionaron en la década del 90 "¿por qué van a funcionar ahora?", dijo.

"El problema es que son muy dogmáticos. Quieren acomodar la cabeza al sombrero. Pero, si no le entra la cabeza, agrande el sombrero, Presidente, no achique la cabeza (...). Te puede haber votado el 60 por ciento de la gente, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?", denunció, según recoge la prensa argentina.

"Es fácil decir que se tiene superávit fiscal si no se paga obra pública, no se giran fondos a las provincias, ni a las universidades. Es como si ustedes en su casa, después de no haber pagado ninguna cuenta, dicen que tienen plata. No es cierto", argumentó.

"LA GENTE SE CAGA DE HAMBRE POR SU MODELO"

Milei ha respondido a Fernández que "a gente se caga de hambre porque su modelo se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero".

"El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron...", ha publicado Milei en su cuenta en la red social X.

Más tarde, Milei ha argumentado en Radio Rivadavia que "Cristina Kirchner sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina". ""Respecto a otros de sus discursos, el de ayer fue muy pobre. En general había un modelo, una estructura más clara. Fue de una pobreza intelectual notoria, hubo una caída el nivel del discurso. Lo único que hizo fue hacer críticas, sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina", ha planteado.

"El populismo salvaje nos destruyó el ingreso. Se da la paradoja de que hoy hay trabajadores formales pobres. Cristina no logra conectar. Ellos usaron el recurso de no pagar para maquillar números", ha añadido.

Milei ha asegurado que "las expectativas de la gente están creciendo muy fuertemente". El presidente se ha referido así a una encuesta de la consultora Aresco que muestra que "bajó mucho la gente que se siente mal y subió la que se siente bien".