Croacia vota en unas elecciones parlamentarias marcadas por acusaciones de corrupción y afinidad con Rusia

Las encuestas dan la victoria al HDZ del primer ministro Plenkovic pero no plantean un camino fácil para la formación de Gobierno

El presidente Milanovic se perfiló como aspirante a desbancar al Gobierno conservador pero el Constitucional le negó la candidatura



MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La población de Croacia está llamada este miércoles a las urnas en unas anómalas elecciones celebradas a mitad de semana y en las que los dos principales aspirantes, la conservadora Unión Demócrata Croata (HDZ) y el Partido Socialdemócrata (SDP) y su coalición Ríos de Justicia, se cruzan acusaciones por casos de corrupción que salpican a los primeros y por la afinidad con Rusia del presidente croata, Zoran Milanovic, impulsor de la coalición.

El primer ministro del país y presidente del HDZ, Andrezj Plenkovic, anunció la disolución del Parlamento croata a mediados de marzo como paso previo para la celebración de unas elecciones anticipadas con las que buscaba reforzar sus cifras en el Sabor croata, el Congreso unicameral del país.

Sin embargo, Plenkovic se encontró rápidamente con un anuncio inesperado, y es que el presidente Milanovic informó poco después no solo de que los comicios se celebrarían a mitad de semana, sino que él mismo se presentaría a las elecciones a primer ministro. El Tribunal Constitucional salió rápidamente al paso para rechazar esta posibilidad y exigir al jefe de Estado su dimisión al cargo antes de postular a la Jefatura de Gobierno.

Milanovic, que durante unos días especuló con que seguiría adelante con sus aspiraciones legislativas, finalmente anunció que no lideraría las listas de la coalición Ríos de Justicia y que cedería el testigo al presidente del SDP, Peda Grbin. Milanovic formará parte de las listas pero no las encabezará.

Estas manifiestas tensiones entre Milanovic y Plenkovic pusieron de manifiesto ya durante los primeros compases de la carrera electoral las diferencias entre el jefe de Estado y el jefe de Gobierno, de ideologías claramente contrarias y que han aprovechado estas últimas semanas para recrudecer un intercambio de ataques y acusaciones.

Por un lado, Milanovic señala a Plenkovic por los reiterados casos de corrupción que han salpicado no solo a su partido, sino también a su Gobierno. El Ejecutivo, además, nombró como fiscal general a Ivan Turudic, una figura manifiestamente cercana al HDZ y que desde la oposición consideran que podría beneficiar al partido de Gobierno ante los tribunales.

Mientras tanto, el primer ministro Plenkovic ha puesto en duda las posturas de Milanovic respecto a la guerra en Ucrania, pues el mandatario ha defendido en varias ocasiones que el constante suministro de armamento occidental a Kiev no hará más que prolongar un conflicto que estalló hace ya más de dos 26 meses y que avanza sin solución de continuidad.

LAS ENCUESTAS DAN VENCEDOR AL HDZ

Las principales encuestas realizadas en el país no solo en las últimas semanas, sino también los últimos meses, señalan que el HDZ podría revalidar su victoria electoral, aunque lejos de los resultados de los anteriores comicios, celebrados en julio de 2020 y donde se hicieron con 66 asientos en el Sabor --formado por 151 diputados-- tras aglutinar el 37,2 por ciento de los votos.

Por su parte, la Coalición Reiniciar --integrada por el SDP y donde Milanovic también tuvo un papel destacado-- obtuvo un 24,8 por ciento de los votos y logró 41 diputados. Tras aquellos comicios, el HDZ acordó una coalición con el Partido Serbio Demócrata Independiente (SDSS) y recibió el apoyo de otras formaciones minoritarias.

De acuerdo con las encuestas, el HDZ se haría con un 32 por ciento de los votos en estas elecciones, manteniéndose en las mismas estimaciones de voto que en los últimos años, y rondando los 60 diputados. El SDP y sus socios lograría en torno al 22 por ciento de los votos, lo que se traduciría en unos 44 diputados. Estas son las mejores estimaciones para los socialdemócratas desde las últimas elecciones en 2020.

El Movimiento Patria, destacado por sus posturas nacionalistas, conservadores y euroescépticas, perdería terreno y pasaría de 16 a trece escaños; mientras que los liberales del Most alcanzaría los nueve diputados y los 'verdes' de Mozemo doblarían sus resultados y conseguirían ocho representantes parlamentarios.

Tomando por válidas las estimaciones de los estudios demoscópicos, el HDZ se haría de nuevo con la victoria en los comicios legislativos --como ha ocurrido en las últimas citas electorales-- pero debería reunir el apoyo de varias formaciones políticas si quiere revalidad su Gobierno, si bien se espera que los conservadores sean capaces de convencer de nuevo a formaciones minoritarias.

Más complicado lo tendrá Ríos de Justicia, que además vería cómo las maniobras de Milanovic durante los primeros compases de la campaña electoral no le han servido para mejorar su resultado. Partidos progresistas como Mozemo ya han advertido de que no pactarán con formaciones conservadoras, mientras que un Gobierno apoyado solo por partidos de centro o derecha no alcanzaría los 76 diputados necesarios.

PROMESAS DE CAMPAÑA

Desde que se convocaron las elecciones hace ya casi un mes, el primer ministro Plenkovic ha focalizado su campaña en ensalzarse como la opción más adecuada para enfrentar los retos no solo nacionales, sino también en el escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania, así como en priorizar la estabilidad económica en el país.

Además, el HDZ hace gala de su prolongada presencia en el Gobierno, pues ha estado en el poder gran parte del tiempo desde que Croacia se independizó de Yugoslavia en 1991. Sus posturas proeuropeas, afines a la OTAN y de apoyo a Ucrania podrían convencer de nuevo a gran parte del electorado.

Por su parte, Milanovic y Ríos de Justicia han centrado el discurso tanto en los ataques al HDZ por los casos de corrupción, como en medidas de carácter social, especialmente en el aumento de las pensiones. "Vamos a devolver a los pensionistas todo lo que Plenkovic les ha quitado durante los últimos cuatro años", ha dicho Grbin en algún mitin.

Más allá de la importancia de formar gobierno, esta votación también es vista como antesala a las elecciones europeas de principios de junio, y también de los comicios presidenciales en Croacia, previstos para finales de año y en los que habrá que esperar para saber si Milanovic buscará la reelección.