Culminan las labores de rescate en el edificio ruso afectado por la colisión de un caza

Las autoridades rusas elevan a 14 la cifra de fallecidos

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del territorio de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha confirmado el fin de las labores de rescate en la ciudad de Yeisk, donde un caza ruso se estrelló el lunes por accidente contra un edificio residencial.

De esta forma, Rusia da por concluidas las labores de rescate cuando el último balance eleva a 14 las personas fallecidas en el incidente, que también ha dejado un total de 19 heridos, cuatro de ellos en estado grave.

El gobernador de Krasnodar ha agradecido a los integrantes de los equipos de emergencias por el "exitoso" operativo, y ha apuntado que los esfuerzos ahora se centran en estudiar las condiciones del inmueble para evitar que tenga que ser derruido.

"Ahora estamos hablando de la restauración de la casa, y no de demolición, no desmantelamiento, no se está considerando nada de eso", ha asegurado Kondratiev, según señala la agencia rusa de noticias TASS.

"Según las estimaciones, puede llevar unos cinco meses para restaurar esta parte de la casa. Los residentes podrán permanecer en centros de alojamiento temporal todo el tiempo necesario", ha confirmado el gobernador.

En la noche del 17 de octubre, un caza colisionó en una zona residencial de Yeisk. El Ministerio de Defensa indicó que la causa del siniestro fue el fallo de uno de los motores de la aeronave al poco de despegar en un vuelo de entrenamiento. Estas mismas fuentes apuntaron que la tripulación logró eyectarse a tiempo.