DDHH.- RSF denuncia que el Consejo de DDHH de la ONU se ha convertido en una "caja de resonancia" de los Estados

Actualizado 10/12/2008 16:40:04 CET

La organización asegura que en la actualidad hay 136 periodistas encarcelados en el mundo y 44 han sido asesinados este año

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció hoy la falta de independencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo controlado por "gobiernos represivos" que asumen la tarea de "hacer que se respeten unos derechos que ellos mismos burlan diariamente" y que se ha convertido por ese motivo en una "caja de resonancia de los cálculos políticos de los Estados". Según la ONG, en la actualidad hay 136 periodistas y ocho colaboradores encarcelados en el mundo y desde el pasado 1 de enero han sido asesinados 44 periodistas y un colaborador.

En un informe presentado hoy con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la organización afirmó que el Consejo "funciona apenas algo mejor que la difunta Comisión que, al filo de los años, se había ido desacreditando totalmente, sobre todo cuando puso a su cabeza a un representante libio".

El actual Consejo, según RSF, "no queda al margen de los defectos que tienen todas las instancias de la ONU", en especial porque "los Estados son jueces y parte" y porque se elige entre sus miembros a "algunos países dirigidos por gobiernos represivos", que, "por ese motivo, se tienen que encargar de hacer que se respeten unos derechos que ellos burlan diariamente". "Mientras no se consiga salir de esta absurda situación no se podrá decir que Naciones Unidas cumple su misión de proteger los Derechos Humanos", aseveró la organización.

El Consejo de Derechos Humanos empezó a funcionar el 19 de junio de 2006, pero dos meses antes fueron elegidos sus primeros 47 integrantes, entre los que se encuentran Argelia, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bangladesh, China, Cuba, Nigeria, Pakistán, Rusia y Túnez, "diez países que violan masivamente los derechos de los periodistas y la libertad de expresión", según RSF. Los países elegidos totalizan, añadió, "el 90 por ciento de las ejecuciones capitales llevadas a cabo en el mundo en 2005".

Esta composición del Consejo, según la organización, ha condicionado toda su agenda de trabajo, desde la priorización de los temas, que han dependido sobre todo de los intereses y de los acuerdos políticos, hasta las respuestas a las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos.

A causa de todo ello, en vez de satisfacer "el deseo, manifestado por la ONU, de convertirse en una auténtica herramienta de promoción de los Derechos Humanos", el Consejo se ha transformado "simplemente" en "una caja de resonancia de los cálculos políticos de los Estados".

136 PERIODISTAS ENCARCELADOS Y 44 ASESINADOS

En la actualidad hay 136 periodistas y ocho colaboradores (traductores, cámaras y otros auxiliares) encarcelados en el mundo, además de 68 'ciberdisidentes' en China. Aparte, desde el pasado 1 de enero han sido asesinados 44 periodistas y un colaborador, según declaró la presidenta de RSF-España, María Dolores Masana, durante la presentación del informe en Madrid.

"Conseguir que la libertad de expresión sea un baluarte de los Derechos Humanos, para que se pueda denunciar cada vez que se conculcan, debe ser un reto para este Milenio", afirmó la presidenta. "A 60 años de la Declaración, constatamos que los Derechos Humanos no se respetan en todo el mundo, ni en el ámbito social, ni en el ámbito económico, ni en el ámbito político ni, y eso es lo peor, en el ámbito jurídico", denunció.

"Esto no ocurre sólo en el Tercer Mundo, también en el llamado Primer Mundo rico y desarrollado sufrimos un déficit de libertades", añadió. Las principales víctimas, aseveró, son los "estamentos más frágiles" de la sociedad, como las mujeres y los niños, que sufren "la parte más atroz de las violaciones de Derechos Humanos, como es la negación del derecho a la vida".

Entre las situaciones más graves, Masana citó el caso de China, un país en el que, según el informe, "se sigue practicando ampliamente el trato inhumano". En septiembre de 2007, Pekín aceptó la entrada en el país de un experto en Derechos Humanos de la ONU, pero desde entonces "los Estados miembros del Consejo no han vuelto a importunar a China, mientras que las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado el aumento de atentados a medida que se acercaban los Juegos Olímpicos", se lee en el documento.

Masana denunció también la "mancha negra" que suponen los "23 periodistas encarcelados en Cuba, además del resto de presos de conciencia" del país. Aun admitiendo la posibilidad de que se consigan algunos cambios en el futuro, la presidenta de RSF España lamentó que hasta la fecha sólo se ha logrado "con cuentagotas alguna liberación al año". Otra situación denunciada por Masana es la de Rusia, donde "23 periodistas han muerto en circunstancias no naturales desde que Vladimir Putin llegó al poder" en 2000.

En cuanto a la UE, Masana denunció las amenazas a las libertades de los periodistas que suponen "el terrorismo sanguinario" de ETA en España, las amenazas de los grupos mafiosos en Italia y las acciones de los grupos disidentes del IRA y de los grupos paramilitares unionistas en Irlanda del Norte.

Según el secretario general de RSF-España, Rafael Giménez Claudín, "cada año se consigue la liberación de dos, tres o cuatro periodistas, pero lamentablemente esos huecos se rellenan fácilmente".

Al respecto, abundó en el caso de América Latina, donde "la libertad de expresión decrece en su conjunto incluso en países que tienen constituciones democráticas". "En Cuba, la Constitución no reconoce el derecho a la libertad de expresión, ya que considera que la expresión y la cultura son patrimonio del Estado", afirmó. Por ello, denunció, la isla es "la mayor cárcel de periodistas del mundo de habla española".