Declarado un gran incendio cerca de la estación Elephant and Castle de Londres

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de bomberos trabajan para extinguir un gran incendio que ha estallado cerca de la estación de trenes de Elephant and Castle, ubicada en el distrito londinense de Southwark.

Según ha informado el cuerpo de bomberos de Londres, tres locales comerciales situados en la zona están "completamente en llamas", además de seis coches y una cabina telefónica. Vídeos compartidos en redes sociales muestran una gran columna de humo que se eleva hacia el cielo.

NEW: Large fire and explosion at Elephant and Castle station in London; no word on injuries pic.twitter.com/mWJkCH4aHJ