Denuncian la detención en Ecuador de la excandidata presidencial Luisa González

Archivo - La excandidata ecuatoriana Luisa Gonzalez durante un acto en Madrid. - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La política y excandidata presidencial Luisa González ha sido detenida este jueves por las autoridades ecuatorianas, según ha denunciado el expresidente Rafael Correa, mientras que la Fiscalía ha confirmado detenciones en el marco de una investigación por financiación política y el gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.

"Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!. Ecuador vencerá", ha indicado el exmandatario en un mensaje difundido en redes sociales sin que haya aportado más detalles sobre su situación.

Según informa la Fiscalía ecuatoriana, las autoridades policiales ejecutaron órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí "contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales". En todo caso no ha detallado la identidad de los detenidos.

La institución investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".