Detenida en Irán por "infiltración" una profesora universitaria que trabaja en Australia

Publicado 09/12/2018 18:28:17 CET

DUBAI, 9 Dic. (Reuters/EP) -

Las autoridades iraníes han detenido por "infiltración" en las instituciones a una iranía que trabaja como profesora en una universidad australiana, según ha informado la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

La sospechosa es Meimanat Hosseini-Chavoshi, detenida cuando se disponía a abandonar Iraní. Hosseini-Chavoshi es experta en población y trabaja en la Facultad de Población y Salud Global de la Universidad de Melbourne, según recoge la web universitaria.

El control de la población se ha convertido en asunto de debate político desde que en 2014 el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, publicó un edicto en el que pedía un incremento de la población, un giro drástico tras décadas de control de la natalidad dirigido por el Estado. También Jamenei pidió en octubre incrementar la seguridad para impedir la "infiltración" del enemigo.

Un portavoz de la Judicatura, Gholamhossein Mohseni Ejei, fue interrogado este domingo por la detención de expertos que defienden la limitación del crecimiento de la población. "Una persona ha sido detenida en relación con esta cuestión (...) y hay entre tres y cuatro más que están en busca y captura", ha explicado en declaraciones a la prensa, según recoge el portal iraní Mizan.

"Todo el mundo sabe que el enemigo está intentando infiltrarse en los organismos estatales (...) e influir en la toma de decisiones. Los servicios secretos extranjeros están tras muchas instituciones (académicas), pero puede que las personas que trabajan en ellas ni siquiera estén al tanto de estos servicios secretos", ha añadido.

Irán no reconoce el derecho a doble nacionalidad y no suele informar de la detención de individuos que cuenten con esta condición, que no cuentan así con el servicio de atención consular pertinente.