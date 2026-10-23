Detenida en Ucrania una adolescente de 17 años acusada de matar a dos militares con metadona

Archivo - Imagen de archivo de soldados del Ejército ucraniano. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Ucrania han detenido este viernes en la provincia de Yitomir a una adolescente de 17 años acusada de matar a dos militares ucranianos con sustancias tóxicas, como metadona, enviadas por correo postal en unos paquetes que hacía pasar por medicamentos gratuitos.

La Policía Nacional de Ucrania ha indicado en un comunicado que varios soldados más fueron también objeto de estos envíos, si bien no sufrieron daños. Además, han aclarado que la joven habría estado recibiendo órdenes de un agente de la Inteligencia de Rusia. Así, preparaba los paquetes y los enviaba proporcionando datos falsos sobre el remitente.

Los responsables contactaban con los soldados a través de Telegram, a los que ofrecían previamente estos medicamentos. Tras recibir el paquete, se les indicaba que consumieran el contenido ante una cámara, si bien desconocían que presentaban una dosis letal de metadona.

Durante las investigaciones por la muerte de estos soldados, los agentes identificaron a otros destinatarios de paquetes similares, lo que permitió impedir que sufrieran daños. Mientras, la joven ha sido imputada por el asesinato premeditado de dos personas y transferencia ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con fines de venta. En caso de ser hallada culpable podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de prisión.

La Policía ha instado al personal militar a extremar la precaución ante este tipo de ofertas y no aceptar medicamentos, alimentos o bebidas de origen desconocido. "Si está siendo presionado o amenazado, guarde la correspondencia y denúncielo ante la Policía", ha indicado.