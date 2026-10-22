Detenido en Alemania un ucraniano sospechoso de espiar para Rusia

Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Alemania han detenido este jueves a un ciudadano ucraniano sospechoso de realizar actividades de espionaje para Rusia, un arresto que ha tenido lugar en el estado federado de Brandeburgo, situado en el noreste del país.

La Fiscalía ha indicado en un comunicado que el hombre, identificado como Vadim Y., habría estado recabando información sobre "la producción de vehículos blindados, munición y explosivos", además de datos sobre "personal e instalaciones militares en zonas establecidas con el objetivo de reforzar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN".

La detención ha sido llevada a cabo en virtud de una orden emitida el 15 de octubre por un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia. "Al menos desde julio de 2025, Vadim Y. mantuvo contacto con un servicio de Inteligencia ruso a través de un intermediario. En el contexto de la guerra recopiló desde Alemania información de relevancia militar para dicho servicio", recoge el texto.

"Si bien parte de la información era de acceso público, para obtener otros datos el investigado captó deliberadamente a personas vinculadas al sector europeo de la industria de defensa", ha explicado la Fiscalía, que apunta a que el acusado será puesto este viernes a disposición judicial.