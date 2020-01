Detenido por un caso de corrupción Carlos Romero, un exministro de Morales

Publicado 15/01/2020 5:35:00 CET

Morales tilda la detención de "ilegal" y responsabiliza al Gobierno de lo que le ocurra

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carlos Romero, exministro de Gobierno del expresidente boliviano Evo Morales, ha sido detenido este martes por un presunto caso de corrupción detectado en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), que depende del Ministerio de Gobierno.

Romero se convierte así en el primer exministro del Gobierno de Morales aprehendido. Ha sido trasladado a la Fiscalía desde un centro de salud en el que permanecía internado por un cuadro de crisis de depresión, ansiedad y deshidratación después de que su domicilio fuera sitiado.

En este contexto, el abogado del exministro, Andrés Zuñiga, ha recordado que fue el propio Romero el que presentó la denuncia por el caso de corrupción descubierto en la UELICN. "Para la Fiscalía, Romero no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía domicilio y decide aprehenderlo", ha indicado el abogado, según ha recogido el diario local 'La Razón'.

Romero debía declarar el lunes por el caso en cuestión, pero la audiencia se suspendió debido, precisamente, a su estado de salud. Además, se le citó en calidad de acusado, pese a que en la causa figura como denunciante. En concreto, se le acusa de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

En este contexto, este martes se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha confirmado su abogado. Ahora se encuentra esperando la audiencia en la que se determinarán las medidas cautelares que se le aplican y donde se determinará si continúa el caso en libertad o en prisión.

Morales ha criticado este martes la detención de Romero, que ha tildado de "ilegal" y "en clara violación de las garantías constitucionales y los Derechos Humanos". "Romero fue sacado de la clínica donde permanecía bajo atención médica", ha puntualizado el exmandatario mediante su cuenta de Twitter.

"Grupos irregulares asediaron al exministro de Gobierno, Carlos Romero, en su domicilio; luego lo acosaron y sacaron de la clínica y, ahora, ponen en riesgo su vida. Responsabilizamos al Gobierno de facto por el trato inhumano y lo que suceda con la integridad de Carlos", ha continuado Morales.

Por último, Morales también se ha referido al hecho de que fue Romero el que denunció el presunto caso de corrupción en la sede de la UELICN, pero ha criticado que "ahora resulta que somos nosotros los acusados". "Lo que quiere el régimen de facto de (la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine) Áñez no es justicia, es venganza e impunidad", ha zanjado.

INVESTIGACIONES A MORALES Y SU ENTORNO

El Gobierno de Áñez anunció la semana pasada que investigará a, al menos, 592 personas que ocuparon altos cargos durante los 14 años de Presidencia de Morales.

El propio Morales ha sido denunciado por las nuevas autoridades por los delitos de sedición y terrorismo ante los tribunales bolivianos y por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional.

Morales dimitió después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Denuncia que fue víctima de un "golpe de Estado", por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.

El Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y sus opositores han llegado a un acuerdo en el Congreso que permitirá celebrar unas nuevas elecciones presidenciales el próximo 3 de mayo. Sin embargo, han vetado expresamente al líder indígena, por lo que se limitará a dirigir la campaña desde Buenos Aires.