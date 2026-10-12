Detenido un hombre sospechoso de participar en la pretendida ejecución de un atentado contra Donald Tusk

Archivo - El primer ministro polaco, Donald Tusk - Attila Husejnow / Zuma Press / Europa Press / Cont

VARSOVIA 12 Oct. (DPA/EP) -

Las autoridades polacas han detenido al sospechoso de haber emprendido acciones para llevar a cabo un supuesto atentado contra el primer ministro del país, Donald Tusk, y el vice primer ministro y ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, horas después de la puesta en marcha de medidas de seguridad extras tras la recepción de información relacionada con dicho plan.

"El hombre que amenazó y planeó un ataque contra el primer ministro, Donald Tusk, ha sido detenido por la Policía de Polonia", ha anunciado en redes el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, en una publicación tras la cual tanto Tusk como Kosiniak-Kamysz han querido dar las gracias a policías y otros responsables por su labor.

El Ministerio del Interior había comunicado anteriormente que disponía de información que apuntaba a la planificación de un posible ataque contra ambos responsables, lo que el aparato de seguridad polaco se tomaba "con absoluta seriedad", según transmitió a la agencia polaca PAP el portavoz de los servicios de Inteligencia, Jacek Dobrzynski.

El portavoz del Gobierno, Adam Szlapka, declaró a la cadena TVN24 que Tusk había sido informado de los hallazgos a primera hora del domingo. "Esta señal era considerablemente más alarmante que otras similares recibidas en el pasado", señaló, apuntando con todo que Tusk continuaba trabajando con normalidad.

Según la cadena TVN24, los informes de los servicios de seguridad indican que el informante había contactado a través de las redes sociales con una organización radical que buscaba voluntarios para un ataque con armas de fuego.

El informante se reunió entonces con un hombre llamado Krzysztof, con quien habló sobre armas, odio hacia el Gobierno y planes para cometer una matanza.

Sin embargo, el plan ha terminado frustrado tras un correo electrónico enviado al Servicio de Protección del Estado (SOP) --responsable de la seguridad personal y física del Gobierno y del presidente-- por parte de una persona con conocimiento de los planes del sospechoso, según las informaciones recogidas por el diario 'Rzeczpospolita'.