Detenido el presunto autor del tiroteo que se saldó con la muerte de una niña de dos años por una bala perdida en Perú

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior de Perú ha informado este viernes de que un ciudadano de origen venezolano identificado como Walter Douglas Meneses ha sido detenido por ser el presunto autor del tiroteo que se saldó con la muerte de una niña de dos años que recibió el impacto de una bala perdida en el distrito de Chorrillos.

La detención del hombre, de 27 años, ha tenido lugar en Delicias de Villa, ubicado también en Chorrillos. La Policía Nacional de Perú ha indicado que el sospechoso se encontraba en posesión de una maleta con un arma, tres paquetes de munición y marihuana.

En un inicio, Meneses, alias 'Ojón', rechazó ser el autor de los disparos que tuvieron lugar en San Juan de Libertad. "Me están acusando de algo que yo no he hecho", ha dicho.

Sin embargo, poco después ha confesado ser el autor del tiroteo que provocó la muerte de la niña e hirió a una mujer. La menor había acudido a una clínica veterinaria junto a su madre para ver a su mascota, que había sido operada recientemente. Fue entonces cuando recibió el disparo.

El general José Luis Lavalle, comandante de la Policía, ha aseverado que el detenido estuvo encarcelado en Venezuela y que entró en Perú de manera ilegal, según informaciones de la emisora RPP.

Así, ha señalado que Meneses habría sido contratado por Gustavo Giovanni Avendaño, acusado del ataque a la vivienda de su expareja que se saldó con la muerte de la menor.