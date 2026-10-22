Detenido un segundo sospechoso por prender fuego al Ayuntamiento de Limoges durante las protestas en Francia

Ayuntamiento de Limoges (Francia) - AYUNTAMIENTO DE LIMOGES

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han informado este jueves de que un segundo sospechoso ha sido detenido por prender fuego al Ayuntamiento de la ciudad de Limoges, cuya sede ha quedado prácticamente destruida en un incendio registrado en el marco de las multitudinarias protestas que están teniendo lugar en todo el país.

Las fuerzas de seguridad han indicado que el segundo sospechoso es un hombre de 66 años que ha sido arrestado en el departamento de Creuse, en el centro del país, y se encuentra ahora bajo custodia a la espera de que finalicen las pesquisas por "destrucción de bienes" y "pertenencia a una banda organizada".

Además, han confirmado que el principal sospechoso de iniciar el fuego ha sido acusado también de "intento de asesinato de un agente de Policía". La fiscal Émilie Abrantes ha indicado que "el minucioso trabajo de los investigadores justifica la prórroga del periodo de detención actual" contra el principal autor del incendio.

Así, ha explicado que los investigadores han realizado un análisis detallado de la cronología y la ubicación de los hechos, han utilizado imágenes captadas por un dron de la Policía Nacional y también se han basado en los interrogatorios realizados a los 13 agentes de la Policía que se encontraban en el Ayuntamiento de Limoges en el momento del suceso.

El fuego fue provocado el sábado por un grupo de individuos durante los disturbios que estallaron al finalizar la manifestación convocada para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

El incendio se propagó rápidamente por una de las dos alas del edificio hasta alcanzar el tejado, cuyas vigas finalmente cedieron. Los bomberos trataron de hacer lo posible por evitar que las llamas consumieran por completo el edificio, inaugurado en 1883 e inspirado arquitectónicamente en el Ayuntamiento de París, si bien el daño estructural es masivo.