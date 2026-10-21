Detenidos dos ucranianos en Dinamarca por presunto espionaje a una empresa de tecnología antidrones

Archivo - Imagen del detector de drones Wolfpack de la empresa danesa de defensa MyDefence - MYDEFENCE - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades danesas han detenido y acusado de espionaje contra la empresa danesa de defensa MyDefence, especializada en tecnología antidrones, a dos varones ucranianos de 18 y 21 años, que, tras una audiencia judicial, permanecerán detenidos al menos tres días más.

"Detuvimos a dos personas el lunes 19 de octubre de 2026, y estas dos personas comparecerán hoy, martes (...) en una vista constitucional ante el Tribunal de Aalborg, acusadas de infringir el artículo 108, apartado 1, del Código Penal (correspondiente con espionaje)", ha subrayado el jefe de la unidad de investigación de la Policía de Jutlandia del Norte, el inspector Sune Myrup, en un comunicado del cuerpo en el que remarca que las autoridades se están tomando este caso "muy en serio".

La vista, que ha tenido lugar a puerta cerrada a petición de la Fiscalía, ha contado con la presencia de un intérprete que hablaba ruso y ucraniano, según ha recogido la cadena estatal DR.

La misma recoge que las autoridades sospechan que los detenidos fotografiaron la sede en Norresundby (Jutlandia del Norte) de MyDefense el 19 de octubre junto con uno o varios cómplices desconocidos. Luego, habrían enviado las imágenes a alguien a través del servicio de mensajería Telegram. Además, la Fiscalía sospecha que un servicio de inteligencia ruso también está implicado en el caso.

Tras cinco horas de audiencia, el juez ha decidido que los dos acusados permanezcan detenidos por un plazo de tres días, pese a no haber considerado justificada la prisión preventiva.

Según ha declarado a DR el abogado defensor Rasmus Amandusson, que representa al varón de 21 años, ambos acusados son ucranianos, llevan menos de un año en Dinamarca y que trabajan en el país. En cuanto al caso, se han declarado inocentes y "se encuentran muy afectados", ya que "nadie considera una broma enfrentarse a una acusación de este tipo".

El Ejecutivo danés se ha pronunciado ya al respecto por medio del ministro de Justicia, Nicolai Wammen, quien ha afirmado que "la situación general de seguridad es grave". "El PET (el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Dinamarca) nos informa de que la parte rusa muestra un gran interés en obtener información y planificar actos de sabotaje en Dinamarca", ha subrayado.

Por ello, ha destacado la importancia de que nadie colabore en la realización de acciones de este tipo y que todos los daneses contribuyan a velar por Dinamarca. "Si alguien le ofrece 5000 coronas (669 euros) por tomar fotografías de la industria de defensa local, no lo haga. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un 'tonto útil' o de actuar directamente al servicio de los intereses de Rusia", ha advertido.