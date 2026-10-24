Detenidos siete policías de Guatemala tras hallarse nuevos indicios por incriminación tras el asesinato del exfiscal

Dos miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala detienen a hombre en Quetzaltenango. - POLICÍA NACIONAL CIVIL DE GUATEMALA

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Guatemala han detenido este viernes a siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), en una investigación abierta tras la crisis desatada por la detención por el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano de dos hermanos posteriormente liberados --tras descubrirse que eran repartidores-- y que acusaron a los agentes que los arrestaron de colocarles una carabina.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala ha informado a través de un comunicado en sus redes sociales la disposición ante los tribunales de Justicia de siete integrantes del PNC: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, por "presuntas irregularidades" en el procedimiento de detención de los hermanos Choz Toz, ocurrido el 17 de octubre.

La cartera guatemalteca ha afirmado que estas actuaciones se producen en el contexto de la investigación realizada por la Inspectoría General de la PNC y ha sostenido que "ninguna actuación policial está fuera del alcance de la ley" asegurando que "cualquier presunta irregularidad debe ser investigada, independientemente del grado o cargo de quienes estén involucrados".

El subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, ha reconocido que se "violaron los protocolos al desviar a los detenidos hacia una subestación" y además, la alta dirección no fue informada de las maniobras, lo que provocó una "ruptura de la línea de mando", según ha recogido el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.

Así, el Ministerio ha confirmado que este operativo policial forma parte del "proceso de revisión de los procedimientos, mecanismos de supervisión y niveles de mando de la PNC" y ha reafirmado su apoyo a los miembros de la Policía que "cumplen diariamente su deber con profesionalismo y compromiso".

En este sentido, el Departamento ha manifestado la continuación de la "revisión profunda" de la "estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional" con el objetivo de "identificar deficiencias, fortalecer los mecanismos de supervisión y adoptar medidas correctivas que correspondan".

El exfiscal y antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) gualtemalteca, Juan Franciso Solózano Foppa, murió asesinado el sábado en un tiroteo que también se cobró la vida de otra persona en un campo de fútbol de la capital de su país.

Solórzano Foppa contaba con escolta, pero los agentes de seguridad que tenía asignados se quedaron en el borde del campo protegiendo al hijo de su cliente por petición de este último por lo que no pudieron intervenir a tiempo, según explicó la PNC.

En el tiroteo falleció también una segunda persona, Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, si bien el ministro de Gobernación guatemalteco, Marco Antonio Villeda, precisió que desde su cartera consideran "que fue víctima colateral y se presume que el ataque no iba dirigido a él".