Di Maio reitera su "lealtad" al Gobierno: "Basta de mensajes virtuales, quiero trabajar en serio"

04/06/2019

El líder del M5S se ofrece a discutir algunas propuestas de la Liga pero lamenta las críticas a sus ministros

ROMA

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, ha confirmado su "lealtad" al Gobierno y se ha abierto a discutir algunas propuestas planteadas por su socio de coalición, la Liga de Matteo Salvini. "Basta de mensajes virtuales, solo quiero trabajar en serio", ha subrayado.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, amenazó el lunes con dimitir si los dos partidos que comparten gobierno no ponen fin a su constante pulso. El primero en recoger el guante fue Salvini, quien se mostró dispuesto a "seguir adelante" sin "tiempo que perder".

Di Maio ha coincidido con Salvini --"no hay tiempo que perder", ha dicho también-- y ha apuntado que, por su parte, no está dispuesto a "traicionar" la confianza que han depositado los italianos en esta administración. "Siempre hemos sido leales", ha subrayado en una entrevista a 'Il Corriere della Sera'.

"Nunca he tenido razones para tener algo en contra de Salvini. Simplemente no me gusta cuando atacan a nuestros ministros, lo digo sinceramente. Porque si somos un equipo trabajamos en equipo", ha añadido el líder del M5S.

Ante las especulaciones desatadas por una posible reorganización del Ejecutivo, Di Maio ha declarado que su objetivo no es tanto ocupar determinadas carteras ministeriales sino hacer cumplir el "contrato" suscrito con la Liga. Tampoco tiene miedo a que la Liga pueda terminar dominando la escena política italiana, como ya se apuntó en las recientes elecciones europeas.

En este sentido, ha abogado por seguir trabajando para mejorar el salario mínimo o aprobar medidas que beneficien a las familias, en aras de dar "respuestas concretas" a unas necesidades frente a las que las "viejas fuerzas" políticas "solo han hecho declaraciones".

Di Maio, no obstante, sí se ha mostrado dispuesto a hablar con la Liga de medidas como un impuesto plano o una mayor descentralización del Estado "si se hace de cierta manera". "Solo hay que sentarse alrededor de una mesa y trabajar", ha apostillado.