Dimite una asesora de Orbán tras tildar de "nazi" el discurso del primer ministro en Rumanía

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Zsuzsa Hegedus, asesora del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha presentado su dimisión tras calificar de "nazi" el discurso dado por el mandatario durante su visita a Rumanía, en la que destacó que Hungría no es un país de "razas mezcladas".

Hegedus, que ha criticado estas palabras, ha señalado que el discurso es un texto "puramente nazi", según informaciones del diario 'Nepszava'. La asesora, amiga del primer ministro desde hace décadas y una persona de su círculo cercano, ha enviado una carta a Orbán en la que señala que sus palabras son propias de "fanáticos racistas".

"Siento verdaderamente poner fin a esta relación debido a esta decisión tan lamentable. (...) Sin embargo, tras ese discurso, que contradice mis valores básicos, no me ha quedado otra: a pesar de que nunca has restringido mi libertad, tengo que romper por lo que se ha dicho", ha señalado.

La misiva reafirma su postura "antisemita" y asegura que se mantiene "tan lejos de la postura del primer ministro como lo está Makó de Jerusalén". Así, ha tildado de "racista" el discurso y ha lamentado que "le habría gustado hasta a Joseph Goebbels", que estuvo al frente de la propaganda del Tercer Reich.

En este sentido, ha lamentado que "la línea de lo admisible ha sido cruzada ya por las regulaciones contrarias a la comunidad LGTBI", pero ha indicado que a pesar de eso ha "seguido adelante" con su trabajo. "No sé cómo no te has dado cuenta de que has presentado un texto que es puro nazismo digno de Goebbels", ha insistido.

Además, ha expresado que espera que se trate de un "simple error", pero ha matizado que la dimisión es irrevocable. "Las acusaciones de un primer ministro que abiertamente impulsa políticas racistas es inaceptable incluso en el marco de la extrema derecha en Europa Occidental", ha concluido.

El martes, el Comité Internacional de Auschwitz calificó el discurso de "estúpido" y "peligroso", si bien un portavoz de Orbán ha incidido en que ha sido "mal interpretado". Orbán señaló durante su visita a Transilvania que los países en los que "la población europea se ha mezclado con población no europea" no pueden ser considerados naciones.

Así, puntualizó que, si bien "los europeos son libres de mezclarse con quien quieran", "no queremos convertirnos en pueblos de raza mezclada", lo que ha llevado a numerosos políticos y grupos religiosos a criticar sus palabras.