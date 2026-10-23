Dimite el jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda por una "relación inapropiada"

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, Tony Davies, ha presentado este viernes su dimisión a causa de "una relación inapropiada" durante su periodo en un puesto de mando en una unidad neozelandesa, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre las circunstancias de esta relación o cuándo tuvo lugar.

"Mi dimisión se debe a motivos personales y es consecuencia de errores de juicio que cometí en el pasado, de los cuales asumo la responsabilidad. Dichos errores de juicio fueron contrarios a los valores de la Fuerza de Defensa", ha dicho Davies en una carta para anunciar su decisión.

"Estos hechos están relacionados con una relación inapropiada que mantuve cuando ocupaba un puesto de mando en una unidad", ha señalado. "Lamento no haberlo revelado en su momento, cuando tuve la oportunidad de hacerlo", ha agregado, según un comunicado publicado por la Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda.

Asimismo, ha recalcado que su prioridad en estos momentos es su familia y ha pedido que se respete su privacidad, mientras que la Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda se ha limitado a comentar que el asunto "ha sido remitido al inspector general de Defensa".

La dimisión de Davies ha sido ya comunicada al ministro de Defensa neozelandés, Paul Goldsmith, con los procedimientos en marcha para transferir sus responsabilidades a su hasta ahora 'número dos', Mat Williams, quien asumirá interinamente el puesto hasta que se nombre a un sustituto de forma oficial.