Dimite el ministro británico para el Brexit por sus discrepancias con el acuerdo

Actualizado 15/11/2018 11:19:53 CET

LONDRES, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, ha presentado este jueves su dimisión por sus discrepancias con el acuerdo preliminar presentado por la primera ministra, Theresa May, ya que considera que el régimen pactado para la frontera irlandesa pone en peligro la "integridad" de Reino Unido.

"No puedo encajar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país en nuestro manifiesto electoral. Es (...) una cuestión de confianza pública", ha alegado en su carta a May, difundida también en su cuenta oficial de Twitter.

Raab ha basado su decisión en dos razones, la primera de las cuales pasa por sus discrepancias con el régimen regulatorio propuesto para Irlanda del Norte, en la medida en que, según su opinión, "supone una amenaza muy real para la integridad de Reino Unido".

Tampoco considera conveniente que la solución de emergencia o 'backtop' pueda ser "indefinida" y que la UE pueda tener en un futuro capacidad de "veto" para la ruptura definitiva. "Los términos del 'backstop' equivalen a mezclar las obligaciones de la unión aduanera y del mercado único", ha afirmado en la misiva.

En este sentido, ha señalado que "ninguna nación democrática ha firmado nunca un régimen tan amplio, impuesto desde el etxterior sin ningún control democrático sobre las leyes que se aplican y sin la capacidad para decidir salir del acuerdo". Raab ha lamentado que el texto actual solo sirva como "punto de partida para negociar el marco económico futuro", porque considera que coarta la segunda fase de las negociaciones.

Raab ha evitado en su carta una crítica frontal a May y ha aplaudido la "fortaleza" con la que ha encarado estos "momentos difíciles", pero ha explicado que no se siente capacitado para seguir en su actual puesto. "Te mereces un ministro del Brexit que pueda defender el acuerdo que promueves con convicción. Lo siento pero, siendo sinceros, yo no puedo", ha agregado.

Por otra parte, también ha presentado este jueves su dimisión el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, al considerar que el acuerdo que está ahora sobre la mesa se queda a "medio camino" de lo votado en el referéndum de junio de 2016 y resta soberanía a Reino Unido.

"Con mucha pena y pesar, he enviado mi carta de dimisión como secretario de Estado de Irlanda del Norte a la primera ministra", ha escrito Vara en Twitter, donde también ha aprovechado para agradecer el "privilegio" de haber formado parte del actual Gabinete.

En la carta adjunta, ha explicado sus motivos para rechazar un acuerdo que, a su juicio, no respetaría las opciones planteadas en la consulta de 2016: Entonces, "el referéndum sobre al UE ofreció una elección simple, seguir en la UE o abandonarla", pero la opción actual se quedaría "a medio camino" entre las dos opciones.

"Estaremos atrapados en un acuerdo aduanero indefinidamente, vinculados por leyes determinadas por la UE y sobre las que no podremos opinar", ha dicho Vara, quien ha reclamado respeto para la "integridad económica y constitucional" de Reino Unido. Así, ha lamentado que Londres puede limitarse a "obedecer normas" ajenas.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz