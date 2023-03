Dimite Tareck El Aissami como ministro del Petróleo de Venezuela

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro del Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, ha anunciado este lunes su renuncia al cargo como consecuencia de los recientes casos de corrupción que afectan a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", ha publicado El Aissami en Twitter.

El Aissami ha manifestado además que en su condición de "militante revolucionario" se pone a disposición del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que lidera el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para "apoyar esta cruzada (...) contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas".

El Aissami ocupó el cargo de vicepresidente del país desde 2017. En 2018 fue nombrado vicepresidente sectorial del Área Económica y en 2020 fue designado ministro del Petróleo.

Este mismo lunes se ha informado de la detención del diputado oficialista Hugbel Roa en una operación de la Policía Nacional Anticorrupción. Roa fue ministro de Educación Superior y ahora estaría siendo investigado por delitos de corrupción en PDVSA, según fuentes judiciales citadas por el portal Últimas Noticias.

A Roa se le asocia con una filial de PDVSA, específicamente con Petrocedeño, estatal mixta con participación accionarial de Francia y Noruega. "Para hablar con el presidente de Petrocedeño había que pasar por Hugbel", dijo una fuente ligada a la industria.

También ha sido detenido el exsuperintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, uno de los hombres de confianza de El Aissami.

El domingo el Ministerio Público informó de la designación de cinco fiscales nacionales con competencia en materia de corrupción, delincuencia organizada y derechos humanos.

Tras estas noticias, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ha subrayado el compromiso de la formación en la lucha contra la corrupción. "Estas cosas lo que hacen es unirnos más en (Hugo) Chávez. Hoy el PSUV está en esa lucha. No nos preocupa lo que diga la oposición porque no tienen moral. Cada vez que hay algo o haya alguna denuncia, procedemos", ha afirmado en declaraciones difundidas por el propio partido.

"Aquí no hay espacios para negociados. Hay espacios para defender esta patria. Nada nos va a detener, no hay absolutamente nada que nos pueda detener", ha advertido. Así, ha indicado que no descansarán "ni un instante".

"El PSUV tiene ojo, oído, olfato y tacto en cada rincón de Venezuela. Cada día estoy más convencido de que pase lo que pase, nosotros venceremos", ha remachado.