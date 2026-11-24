Archivo - El ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, durante una sesión en la Asamblea General de la ONU. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Dinamarca y el de Ruanda han firmado un acuerdo de asociación para establecer una relación "entre iguales" y potenciar los lazos entre Copenhague y Kigali, también en cuestiones de migración, un paso que llega solo unos días después del pacto para establecer centros de deportación de migrantes en suelo africano.

Como es habitual en estos acuerdos, el pacto servirá para reforzar el diálogo político y promover la cooperación en distintos aspectos, principalmente el comercio y el diálogo político, además del clima, el crecimiento verde, la tecnología, los Derechos Humanos y la migración.

"En un mundo que cambia a gran velocidad, es importante que Dinamarca se posicione con solidez mediante nuevas asociaciones ambiciosas. Ruanda, gracias a su impresionante crecimiento económico y a sus avances en ámbitos como la transición ecológica, la digitalización y la igualdad de género, es un socio de interés para Dinamarca", ha afirmado el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, en un comunicado.

Aparte de los aspectos comerciales y las expectativas de inversión, Copenhague ha señalado que la firma consolida "la ambición de desarrollar una cooperación entre ambos países basada en la igualdad". "El acuerdo también tiene como objetivo mantener un diálogo abierto, en el que la cooperación parta de un entendimiento común sobre la necesidad de abordar los desafíos conjuntamente, entre otros, en el ámbito de la migración", ha indicado el Ministerio de Exteriores danés.

Este paso llega después de que Dinamarca, junto a otros cuatro países de la Unión Europea, acordaran negociar con Ruanda un mecanismo para la deportación de migrantes al país africano. Según el acuerdo, los cinco países europeos podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva.

Ruanda, por su lado, ha confirmado que en el marco de la visita del ministro de Exteriores, Olivier Nduhungirehe, se ha sellado el acuerdo de asociación, así como un memorando con Dinamarca en cuestiones relativas a misiones diplomáticas y una declaración de intención para negociar un acuerdo para evitar la doble imposición.

La visita a Copenhague se ha centrado en el fortalecimiento de las relaciones entre Ruanda y Dinamarca y el avance de la cooperación en ámbitos de interés mutuo, ha indicado el Ministerio de Exteriores ruandés que ha valorado la discusión de "las prioridades compartidas, las oportunidades para estrechar los vínculos políticos y económicos y el impulso de la colaboración en asuntos de interés común".