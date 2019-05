El diputado opositor venezolano Américo de Grazia se refugia en la Embajada de Italia en Caracas

Actualizado 10/05/2019 10:54:29 CET

El Ministerio de Exteriores italiano confirma la presencia del parlamentario en la legación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El diputado opositor venezolano Américo de Grazia ha entrado este jueves en la Embajada de Italia en Caracas, después de que le haya sido retirada su inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por 'chavistas'.

"No le daré el gusto, a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DDHH, corrupción, narcotráfico y terrorismo", ha dicho en un mensaje en Twitter.

"Sigo en la lucha. #VenezuelaValeLaPena. Y agradezco la acogida de Italia", ha agregado, antes de sostener que con esta decisión "no pretende ser héroe ni mártir".

"Sólo quiero ser útil a mí país. A mi familia y sobremanera a mi madre y mis hijos, darle algo de paz. Sé de todas las limitaciones que se me imponen, con esta decisión que me vi forzado a tomar. Reitero mi compromiso con Venezuela", ha remachado.

La entrada de De Grazia en la Embajada italiana ha tenido lugar horas después de que el diputado Richard Blanco, uno de los diez opositores que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria por su implicación en los sucesos del 30 de abril, se refugiara en la residencia del embajador argentino en Caracas.

El miércoles, Mariela Magallanes, casada con un ciudadano italiano, se refugió en la residencia del embajador italiano en Caracas, según informó el Ministerio de Exteriores de Italia en un comunicado. "Le será garantizada cualquier posible tutela y hospitalidad", aseguró la Farnesina.

Otros siete diputados se arriesgan igualmente a ser detenidos. Se trata de Henry Ramos Allup, Luis Florido, Andrés Enrique Delgado, José Simón Calzadilla, que han perdido su inmunidad parlamentaria, y Freddy Francisco Superlano, Sergio de Jesús Vergara y Juan Andrés Mejía, señalados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha confirmado en una nota de prensa que el diputado opositor está en su Embajada en Caracas. "La Farnesina confirma que ha sido acogido en la Embajada de Italia en Caracas el miembro de la Asamblea Nacional venezolana de origen italiano Americo de Grazia, una de las siete personas legítimamente electas en la Asamblea Nacional y sobre la que, a pesar de su inmunidad parlamentaria, hay un procedimiento judicial susceptible de terminar en arresto", ha afirmado el departamento que dirige Enzo Moavero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que la Embajada de Italia en Caracas "opera en plena conformidad con las convenciones diplomáticas" al acoger al diputado opositor.