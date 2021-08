Dos activistas hongkoneses pactan declararse culpables mientras señalan al magnate Jimmy Lai

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos activistas de Hong Kong han reconocido este jueves su culpabilidad en un delito de conspiración con fuerzas extranjeras, en el marco de un acuerdo en el que también han señalado al denostado magnate Jimmy Lai, actualmente entre rejas, como "cerebro" de una campaña para promover sanciones internacionales.

Los dos acusados, Andy Li, de 31 años, y Chan Tse Wah, de 30, han admitido ante el tribunal que colaboraron con Lai, responsable del diario 'Apple Daily', y su exasesor Mark Simon en su supuesta campaña entre julio de 2020 y febrero de 2021 para lograr castigos contra autoridades hongkonesas.

"Acepto los hechos y quiero decirlo: lo siento", ha afirmado ante la corte Li, que fue detenido junto a más de una decena de personas cuando intentaba huir por mar a Taiwán el año pasado, según la agencia de noticias Bloomberg.

Se trata de la primera declaración de culpabilidad de personas acusadas bajo la controvertida ley de seguridad nacional y permitiría a los acusados beneficiarse de una reducción de la pena. Además, permite reforzar el caso contra Lai, cuya siguiente vista judicial está prevista para el 12 de octubre.

La Alianza Interparlamentaria de China (IPAC), con sede en Reino Unido, ha cuestionado el acuerdo por boca de su coordinador, Luke de Pulford, que teme la "dureza" y los "malos tratos" que puede haber sufrido alguien como Li para dar el paso. "Nadie debería tomarse en serio los 'hechos' recabados en esta vergüenza de sistema legal corrupto", ha sentenciado en declaraciones a la agencia DPA.

Por su parte, Mark Simon, señalado también en esta causa y que no está en Hong Kong, ha señalado que no es "ningún secreto" que pagó anuncios en medios internacionales para alertar de la deriva antidemocrática en la antigua colonia británica, pero quiso desvincular a Jimmy Lai. "¿Cerebros de algo? No, mi vanidad no es tan grande", ha aseverado Simon, según Bloomberg.