Dos españolas, "atrapadas" en Perú por las inundaciones,

27/01/2010

Dos mujeres, una de ellas gaditana y la otra afincada en Cádiz desde hace "muchos años", se encuentran "atrapadas" en la población peruana de Aguas Calientes, donde llevan cinco días tras verse sorprendidas por las inundaciones que están afectando al país. Además, manifestaron que se sienten "desprotegidas" por la embajada española, al no darles una solución para poder salir de allí.

Josefina, una de las mujeres afectadas, explicó a Europa Press que llegaron a Aguas Calientes (nombre coloquial para Machupicchu Pueblo) para dos días y una noche. Sin embargo, hoy se cumplen cinco días desde su llegada. Asimismo, indicó que el pueblo está "incomunicado" y que la única salida posible es vía aérea, en helicóptero, ya que el ferrocarril se encuentra bloqueado por las inundaciones y los derrumbes de tierras.

Las mujeres afectadas se quejaron del trato que están recibiendo, ya que "el Gobierno peruano, la agencia de viaje y la embajada nos dicen que aquí no hay problemas y que todo está solucionado, cuando es una mentira muy gorda".

En este sentido, recordó que el equipaje que llevaban era para ese periodo de tiempo, "lo que implica ropa y medicamentos", ya que una de ellas necesita medicación. Además, explicaron que "aquí no hay leche y se está acabando el agua potable".

Asimismo, indicó que las autoridades no tienen muy controlada la población turista que se encuentra en el pueblo, ya que "sólo cuentan a turistas censados". Así, insistió en su queja hacia la embajada porque "nos dicen que nos preocupemos, pero llevamos ya cinco días y no sabemos cuando podremos salir", reiteró.

Josefina relató que su vida diaria en Perú se ciñe a levantarse a las cinco de la mañana en la pensión en la que se encuentran alojadas (no en el hotel que contrataron para el viaje), asearse "un poco, lo que se puede", e irse a la estación "a dar vueltas a esperar que llegue algún helicóptero al que poder subirse". En este sentido, apuntó que hoy no irá ninguno porque el día "no ha abierto".