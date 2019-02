Dos líderes opositores de Moldavia acusan al Gobierno de envenenarles con mercurio

Publicado 21/02/2019 17:15:26 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos líderes opositores de Moldavia han acusado este jueves al Gobierno de envenenarles con mercurio, a pocos días de las elecciones parlamentarias que se celebran este domingo, según han recogido los medios locales.

Maia Sandu y Andrei Nastase, que se han unido para hacer campaña contra el gubernamental Partido Democrático, han resaltado en una comparecencia ante la prensa que "el Gobierno les quiere muertos".

"Es algo que nos pasa a ambos. Hubo un tiempo en el que tenía problemas de salud. Me hice pruebas y descubrí que tenía un exagerado nivel de metales pesados en la sangre, lo que también le pasa a Nastase", ha denunciado Sandu.

"Seguí un tratamiento que me ayudó a rebajar el nivel de estos metales pesados en sangre. Tras ello, pruebas recientes muestran de nuevo un aumento. Los doctores nos han dicho que no hay una explicación natural, que esto no puede pasar sin una intervención externa", ha agregado.

Por ello, ha resaltado que "hay sospechas y, ante el historial de actitudes del Gobierno actual ante aquellos a los que considera peligrosos, este asunto debe ser tomado en serio", ha manifestado Sandu, según la cadena de televisión local Jurnal TV.

En respuesta, un portavoz del prooccidental Partido Democrático ha rechazado las declaraciones de los opositores y ha apuntado que "las extrañas acusaciones de los últimos días son cada vez más fantásticas".

"Desafortunadamente, la campaña electoral en Moldavia ha superado en ocasiones el sentido común", ha dicho el portavoz, Vitalia Gamurari, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

Las elecciones supondrán un enfrentamiento entre el Partido Democrático, sacudido por acusaciones de corrupción, y el Partido Socialista, que apuesta por unas relaciones más cercanas con Rusia. Los sondeos apuntan a que ninguno logrará mayoría absoluta.