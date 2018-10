Dos partidos de la coalición que sostiene a Netanyahu amenazan con salir del Gobierno

Publicado 05/03/2018 20:14:44 CET

JERUSALÉN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Liberman, del partido Yisrael Beitenu, y el de Finanzas, Moshe Kahlon, del partido Kulanu, han advertido este lunes de que podrían dimitir si finalmente se aprueba el proyecto de ley que facilita que los ultraortodoxos sean eximidos del servicio militar y si no se aprueban los presupuestos de 2019.

"No queremos elecciones y nadie se ofrecerá para dejar el cargo de ministro de Defensa, pero si se aprueba la ley no tendremos otra opción. Espero que se imponga el sentido común", ha afirmado Liberman durante un encuentro de los diputados de su partido recogido por 'The Jerusalem Post'.

También el ministro Kahlon ha explicado ante los diputados de Kulanu que dimitirá de su cargo si no se aprueban los presupuestos de 2019 "de inmediato". "No puedo seguir como ministro de Finanzas si no hay presupuestos (...). Ha sido un error vincular los presupuestos con la ley de reclutamiento", ha argumentado.

Netanyahu, que se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, ha mantenido contactos con los distintos partidos que integran su coalición para intentar evitar la ruptura.

La iniciativa para modificar la política de reclutamiento ha partido de Judaísmo Unido de la Torá, también integrado en la coalición que sustenta a Netanyahu. Diputados de la formación han anunciado que se está trabajando para lograr un acuerdo.