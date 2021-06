Un duro cruce de acusaciones entre el presidente del Parlamento y la Presidencia ahonda la crisis política en Líbano

En torno al estancamiento del proceso de formación de Gobierno por las tensiones entre Aoun y Hariri

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La crisis política en Líbano ha sufrido un nuevo revés a causa del cruce de duras acusaciones entre el presidente, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, en torno al estancamiento del proceso de formación del nuevo Gobierno, unos esfuerzos encabezados por Saad Hariri desde octubre de 2020.

Berri, que recientemente presentó una nueva iniciativa para destrabar el proceso debido a las elevadas tensiones entre Aoun y Hariri sobre la composición del Ejecutivo, ha sostenido que "la decisión de designar a un primer ministro no emana de la voluntad del presidente, sino de los parlamentarios".

El presidente del Parlamento, líder del chií AMAL, ha recalcado que "la persona que lleva a cabo las consultas parlamentarias para formar Gobierno es el primer ministro designado, según el artículo 64 de la Constitución", en una acusación directa de interferencia contra Aoun.

"En esta línea, tengo derecho, según la petición del primer ministro designado, de intentar ayudarle con cualquier iniciativa que pueda encontrar", ha argüido Berri, una influyente figura política que preside el Parlamento desde 1992, según ha informado el portal libanés de noticias Naharnet.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Hariri aceptó incluso elevar el número de ministros de 18 --su propuesta inicial-- a 24 y a lograr un acuerdo en torno al titular de la cartera de Interior, antes de afirmar que Aoun complicó la situación "al insistir en que diez ministros han de ser nombrados por el presidente, que constitucionalmente no tiene derecho a un solo ministro".

Berri ha cargado además contra Aoun por decir "abiertamente" que no quiere que Hariri sea el primer ministro designado". "No es su derecho. La decisión no viene de usted y el Parlamento expresó su firme postura en respuesta a su carta", ha agregado, antes de incidir en que "es necesaria una solución" y en que su propuesta sigue en pie.

Aoun ha criticado en numerosas ocasiones a Hariri argumentando que las propuestas que ha presentado suponen una violación de la Constitución y de sus competencias como presidente, mientras que el primer ministro designado ha criticado al presidente por lo que considera un esfuerzo de obstrucción a sus intentos de formar Gobierno.

AOUN DICE QUE SE BUSCA "DESACTIVARLE"

En respuesta al comunicado de Berri, la Presidencia ha dicho que "es lamentable" que el presidente del Parlamento "diga que el presidente no tiene derecho a nombrar a un solo ministro". "Esto confirma que el objetivo real detrás de las campañas contra el presidente es desactivar su papel en la formación del Ejecutivo y en la supervisión de su trabajo junto al Parlamento", ha sostenido.

"No es necesario el comunicado de Berri para darse cuenta de que algunos no han perdonado que se recuperara la presencia y papel (de la comunidad cristiana) tras años de persecución y eliminación entre 1990 y 2005", ha dicho.

El sistema político libanés contempla que un cristiano ocupe el puesto de presidente, mientras que un chií debe estar al frente del Parlamento y un suní ser elegido como primer ministro, a raíz del acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra civil.

Asimismo, la Presidencia ha lamentado que las palabras de Berri busquen quitarle el papel de "mediador", si bien ha reconocido que el comunicado incluye "un punto positivo", que es "su deseo de mantener su iniciativa para facilitar la formación del Gobierno".

El Parlamento ha respondido rápidamente a Aoun con un comunicado en el que ha dicho que "quiere creer lo que dice, si él mismo se lo creyera". "Aoun es quien dijo que el presidente Michel Suleiman no tenía derecho a nombrar ningún ministro", ha recordado.

El comunicado ha provocado otra respuesta por parte de la Presidencia, en medio de este cruce de acusaciones, en el que ha resaltado que Suleiman no tenía un bloque parlamentario, mientras que el Movimiento Patriótico de Aoun "es el principal bloque en el Parlamento".

Este aumento de las tensiones tiene lugar días después de que Al Mustaqbal, el partido de Hariri, afirmara que la posibilidad de que presentara su dimisión como primer ministro encargado "está en la mesa" debido al estancamiento de las conversaciones para formar un Ejecutivo.

CRISIS ECONÓMICA

Naciones Unidas alertó el lunes de que alrededor de 1,9 millones de personas --1,5 millones de libaneses y 400.000 migrantes-- necesitan ayuda en Líbano a causa de la grave crisis económica que atraviesa el país y destacó que es necesario recaudar 300 millones de dólares (alrededor de 247 millones de euros) para financiar los programas de apoyo a los necesitados.

La situación económica ha empeorado en el país a causa de la pandemia de coronavirus y las explosiones registradas en agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales en el principal punto de importación de bienes del país.

Las explosiones y las posteriores protestas provocaron la dimisión del Gobierno de Hasán Diab, quien continúa en funciones ante la falta de un acuerdo para formar un nuevo Ejecutivo, un proceso marcado por las tensiones entre Aoun y Hariri, quienes han intercambiado duras acusaciones durante los últimos meses.

En este contexto, el Banco Mundial afirmó el 1 de junio que la crisis económica en Líbano es una de las peores registradas a nivel mundial desde mediados del siglo XIX, con una caída drástica de cerca del 40 por ciento de PIB per cápita desde 2018.

El organismo subrayó en un informe que "la crisis financiera y económica en Líbano es probablemente una de las diez peores, y posiblemente una de las tres peores, desde mediados del siglo XIX", según una comparativa con las estudiadas en el periodo entre 1857 y 2013.