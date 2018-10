Duterte ordena al Ejército disparar a matar en Marawi aunque haya civiles cerca

Actualizado 29/06/2017 5:06:24 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado a los integrantes del Ejército que combaten en la ciudad de Marawi contra el grupo Maute, integrado por antiguos miembros de la guerrilla del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y combatientes extranjeros, que disparen a matar independientemente de que haya civiles cerca.

"Simplemente id y haced lo que se os ordene. Veré lo que ha ocurrido y os aseguro que seréis hombres libres", ha señalado Duterte ante el Grupo de Seguridad presidencial, según declaraciones recogidas por la cadena GMA.

"No dudéis en matar sólo porque haya civiles. Es deber de los civiles huir o ponerse a cubierto" si se registra algún tiroteo, ha afirmado, garantizando a los militares protección ante posibles cargos que se presenten contra ellos.

Asimismo, ha repetido su orden de que todos los agentes del Ejército y la Policía implicados en la liberación de Marawi vayan armados dentro de la localidad.

Duterte ha señalado que los extremistas no tienen justificación y por eso tienen "que ser tratados con la misma fiereza pero no con la misma brutalidad". "Nosotros no decapitamos ni colgamos a la gente. Lo que tenemos que hacer es disparar y si se van, ya está", ha señalado.

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han anunciado este mismo miércoles que han encontrado los cadáveres decapitados de cinco civiles en la localidad y han advertido de que podrían aparecer más víctimas de las "atrocidades" de los terroristas conforme ganen terreno.

Marawi, con más de 200.000 habitantes, está asediada, principalmente, por integrantes de Maute en un aparente intento por esconder al líder del grupo insurgente Abú Sayyaf, Isnilon Hapilon, a quien estaba previsto detener el 23 de mayo después de recibir información de que se encontraba en la ciudad. El Ejército cree ahora que Hapilon habría podido huir de la ciudad.

Desde que comenzaron los combates en Marawi, hace ya seis semanas, casi 300 terroristas, 70 militares y 27 civiles han muerto y la mayor parte de los habitantes ha tenido que abandonar la ciudad para escapar de la violencia, de acuerdo con el último balance oficial.