EAU cierra playas y zonas costeras en Um al Quain por un derrame de petróleo cerca del estrecho de Ormuz

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU). - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado este viernes el cierre de varias playas y zonas costeras en Um al Quain --uno de los siete emiratos que integran el país-- a causa de un derrame de petróleo en la zona, situada cerca del estrecho de Ormuz, al tiempo que ha destacado que por el momento no consideran que haya "riesgos para la salud de los residentes".

"El sistema de supervisión técnica y evaluación ambiental de EAU detectó un derrame de petróleo proveniente de un buque cisterna, el cual ha afectado las playas de Um al Quain", ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente emiratí en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha recalcado que "los olores percibidos en Sharja, Ajman y Um al Quain no representan riesgos para la salud de los residentes".

Así, ha confirmado el envío de equipos a la zona "para llevar a cabo labores de contención, acordonamiento, limpieza y remediación, con el fin de limitar el impacto ambiental". "Asimismo, continúan realizándose inspecciones, supervisiones y evaluaciones preventivas en la zona costera para determinar el alcance de los daños y proteger el medio marino", ha añadido.

La cartera ha destacado que, en el marco de sus medidas de respuesta, ha optado por "el cierre temporal de todas las playas y áreas costeras de Um al Quain hasta que los equipos técnicos completen sus evaluaciones y definan las medidas de seguridad y protección del entorno marino", antes de pedir a los pescadores que eviten faenar en la zona.