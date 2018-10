EEUU.- Los candidatos demócratas muestras sus discrepancias sobre la 'guerra contra el terror'

Actualizado 04/06/2007 5:10:16 CET

MANCHESTER (NUEVO HAMPSHIRE, EEUU), 4 Jun. (EP/AP) -

Los ocho candidatos presidenciales demócratas evidenciaron hoy durante su segundo debate televisado sus diferencias con respecto a la política antiterrorista estadounidense. Al ser preguntados por si Estados Unidos estaba más a salvo de las amenazas gracias a la 'guerra contra el terror' del presidente republicano, George W. Bush, algunos como el John Edwards no dudaron en calificar la expresión de mero "eslogan político" mientras Hillary Clinton opinó que el país sí es más seguro que antes.

"Es un eslogan político, una pegatina de parachoques, eso es todo lo que es", afirmó el ex senador John Edwards con respecto al término 'guerra contra el terror'.

Clinton, la favorita, mostró su desacuerdo con Edwards. "He sido testigo de primera mano del terrible daño que puede infligir a nuestro país una pequeña banda de terroristas. Creo que estamos más seguros de lo que estábamos", dijo.

El senador Barack Obama, otro de los favoritos, opinó que la guerra de Irak de la administración Bush ha restado medios a los esfuerzos para eliminar a los terroristas. "Vivimos en un mundo más peligroso en parte debido a las consecuencias de los actos de este presidente", afirmó.

Los ocho candidatos quisieron poner también de manifiesto sus diferencias sobre la guerra de Irak. Obama hizo una referencia directa a Edwards, quien votó en 2002 para autorizar la guerra pero ahora dice que esa decisión fue un error. "John, llegas cuatro años y medio tarde en esta cuestión", dijo. Aunque no estaba en el Senado en ese momento, Obama mostró su oposición a la medida.

Edwards admitió su error. "Tiene razón, me equivoqué" al no oponerse a la guerra desde el principio, pero resaltó que, Clinton, sin embargo, no se ha retractado de ese voto favorable. "Fue un voto sincero", dijo Clinton, aunque volvió a negarse a decir que se equivocara.

Tanto Edwards como Clinton coincidieron en afirmar que votaron a favor de autorizar la guerra en 2002 sin haber leído un informe de la inteligencia del que disponían. Buscaron otras informaciones y creyeron que estaban perfectamente informados, según dijeron.