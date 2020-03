Egipto pide a la Liga Árabe una resolución de apoyo en las negociaciones con Etiopía por la presa

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Egipto ha pedido a la Liga Árabe que apruebe una resolución en apoyo a El Cairo en las negociaciones con Etiopía sobre la construcción de una presa por parte de Adís Abeba en el Nilo Azul, tras el distanciamiento entre las partes en su proceso de conversaciones.

El ministro de Exteriores egipcio, Samé Sukri, ha acusado a Etiopía de "evadir sus compromisos" sobre el proceso de llenado y operaciones en la presa, después de que Adís Abeba no enviara una delegación a la última ronda de contactos en Washington a finales de febrero.

El Ejecutivo etíope no acudió a las reuniones previstas entre el 27 y el 28 de febrero argumentando que no ha concluido el proceso de consultas sobre el borrador de acuerdo alcanzado durante los contactos, tras lo que Estados Unidos lamentó la ausencia y recordó que el principio de acuerdo aún no había sido firmado.

Así, Shukri ha criticado que Etiopía esté bloqueando los estudios de impacto ambiental sobre los países río abajo y ha dicho que "esto constituye una clara violación de las normas del Derecho Internacional y el principio de no causar daños significativos a los intereses de los países ribereños".

Además, ha destacado que la postura de Egipto "ha estado fundamentada en las buenas intenciones para alcanzar un acuerdo justo y exhaustivo que garantice los intereses comunes de los tres países", en referencia a Egipto, Etiopía y Sudán, participantes en las conversaciones.

El ministro ha recalcado que el objetivo era que este acuerdo "garantizara las aspiraciones al desarrollo de Etiopía, como país africano hermano, mientras se preservan los intereses de Egipto y Sudán para evitar un grave daño a sus intereses".

Por otra parte, ha defendido el papel de Estados Unidos en su tarea de mediación junto al Banco Mundial, tras las críticas vertidas por Etiopía en este sentido, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.

Sin embargo, Sudán ha expresado sus "reservas" al borrador de resolución presentado por Egipto, que contempla "el apoyo árabe a los derechos al agua de Egipto y Sudán", según fuentes oficiales egipcias.

"Pese al apoyo de los países árabes al borrador, Sudán no ha mostrado ningún entusiasmo y, por contra, ha pedido que su nombre no sea incluido en la resolución", han agregado, en declaraciones a la agencia estatal egipcia de noticias, MENA.

EL PRINCIPIO DE ACUERDO

Los gobiernos de Egipto, Etiopía y Sudán alcanzaron el 31 de enero un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la construcción de la presa y se comprometieron a firmar el documento final a finales de febrero.

Así, las partes pactaron un calendario para el plan de llenado de la conocida como Presa del Gran Renacimiento, un mecanismo de mitigación para el mismo durante los periodos de sequía y otro mecanismo de mitigación para las operaciones durante épocas de sequía.

Asimismo, lograron un acuerdo sobre un mecanismo para las operaciones anuales y a largo plazo de la presa en condiciones hidrológicas normales, un mecanismo de coordinación y cláusulas para la resolución de disputas y la puesta en común de información.

Egipto y Etiopía están enfrentados por la construcción de la presa, un proyecto hidroeléctrico que El Cairo teme que reduzca el agua que llega a sus campos y presas desde Etiopía a través de Sudán.

Etiopía, que está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente, rechaza estas acusaciones. Sudán, por su parte, apoya la presa, ya que regulará los flujos y suministrará electricidad y regadío.

Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente con 1.800 metros de largo, 155 metros de alto y un volumen total de 10,4 millones de metros cúbicos, según recoge la empresa Salini Impreglio en su página web.