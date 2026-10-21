El Ejército de Alemania considera "significativa" la amenaza de sabotaje ruso

Archivo - Soldado de las Bundeswehr. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

BERLÍN 21 Oct. (DPA/EP) -

Las Fuerzas Armadas Alemanas han elevado el nivel de amenaza que representa el sabotaje ruso para sus instalaciones y ahora la considera "significativa", en una revisión que llega tras los incidentes registrados en los últimos meses.

Desde el Ministerio de Defensa de Alemania han confirmado que la amenaza se considera ahora "significativa", después de que medios germanos señalaran que documentos internos de la Bundeswehr revisaban el nivel de alerta tras incidentes como el dron que se estrelló a mediados de septiembre cerca de la base aérea de Wunstorf, en la ciudad de Hannover.

Rusia "desde hace bastante tiempo cuenta casi con certeza con la capacidad y, muy probablemente, ahora también con una mayor intención" de actuar contra las fuerzas y las instalaciones de la Bundeswehr, según citan medios alemanes, que apuntan que el objetivo último sería debilitar el apoyo alemán a Ucrania.

En el ámbito civil, Alemania señaló a Rusia como responsable del intento de ataque en agosto con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig.

Esta infraestructura es un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.