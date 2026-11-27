Archivo - Manifestantes portan banderas libanesas, palestinas y de Hezbolá durante una manifestación en la capital de Líbano, Beirut, en apoyo al pueblo palestino ante los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha acusado este viernes al partido-milicia chií libanés Hezbolá de usar "embarcaciones pesqueras civiles" para llevar a cabo labores de espionaje sobre sus fuerzas navales en el mar Mediterráneo y ha reclamado a los pescadores que faenen en la zona que no se acerquen a sus efectivos en estas aguas.

"La información obtenida mediante el interrogatorio de agentes militares activos en la zona fronteriza marítima revela que la organización terrorista Hezbolá utiliza embarcaciones pesqueras civiles como fachada para realizar labores de Inteligencia", ha resaltado el Ejército israelí a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha detallado que el supuesto 'modus operandi' implicaría "el envío de agentes militares a bordo de barcos pesqueros hacia las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de seguridad marítima del sur de Líbano", con el objetivo de "hacer fotografías y recopilar información de Inteligencia sobre las fuerzas de la Armada israelí".

Por ello, ha recomendado a los pescadores libaneses que faenan en la zona que "extremen las precauciones", "eviten adentrarse en áreas donde operan las tropas" y "mantengan una distancia de seguridad respecto a las embarcaciones navales que se encuentran en la región". "Hezbolá demuestra, una vez más, que explota el ámbito marítimo con fines terroristas, poniendo en peligro deliberadamente la vida de civiles libaneses", ha señalado.

"Las FDI supervisan la actividad en el ámbito marítimo y continuarán operando para proteger a los civiles israelíes y a sus propias fuerzas frente a cualquier amenaza", ha zanjado el Ejército de Israel, sin que el grupo libanés se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.