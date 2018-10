El Ejército de Zimbabue promete que mantendrá la neutralidad en las elecciones presidenciales y parlamentarias

Publicado 04/07/2018 20:31:30 CET

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Zimbabue ha prometido este miércoles que mantendrá la neutralidad en las elecciones previstas para el 30 de julio y ha desmentido que haya desplegado a sus fuerzas en zonas rurales para intimidar a los votantes.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Zimbabue (FDZ), Overson Mugwisi, ha recalcado que el Ejército no tendrán un papel directo en los comicios y que sólo jugarán "un papel de apoyo" en caso de que sea "necesario".

Así, ha resaltado que el Ejército no está llevando a cabo campañas políticas y ha agregado que, en caso de que algún militar lo esté haciendo, "se trata de un acto ilegal", según ha recogido la cadena de televisión local ZBC.

Durante la jornada, el líder del principal partido opositor de Zimbabue, Nelson Chamisa, ha advertido de que podría boicotear los comicios si no hay un acuerdo entre la Comisión Electoral de Zimbabue (CEZ) y los partidos políticos sobre las papeletas electorales.

"No aceptamos ni aceptaremos las actuales papeletas, que han sido impresas sin nuestra participación", ha dicho el líder del Movimiento por el Cambio Democrático (MCD), tal y como ha informado la agencia británica de noticias Reuters.

"No habrá elección, no puede haber elección. Elija cómo llamarlo, pero no puede haber una elección", ha subrayado, tras ser preguntado sobre si su partido boicoteará la votación si no se cambian las papeletas.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales --en las que el mandatario, Emmerson Mnangagwa, parte como favorito-- serán las primeras en el país desde que el expresidente Robert Mugabe se viera forzado a abandonar el cargo en noviembre tras la intervención del Ejército.